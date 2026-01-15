Podcast
Escena

Exhiben legado de Selena Quintanilla en Los Ángeles

La exposición 'Selena From Texas to the World' incluye vestuario icónico, el último micrófono que usó, y objetos personales nunca antes vistos

Atuendos emblemáticos, premios y recuerdos personales de Selena Quintanilla forman parte de una nueva exposición temporal en el Museo del Grammy, una muestra cargada de simbolismo que marca la primera vez que piezas originales salen del museo ubicado en Corpus Christi, Texas.

Un homenaje con carga emocional

La exhibición cobra un significado especial para la familia Quintanilla tras la reciente muerte de Abraham Quintanilla Jr., padre de la cantante. Suzette Quintanilla, hermana de la intérprete, aseguró que cada objeto expuesto tiene ahora un peso distinto.

“Todo lo que ves aquí significa algo. Con el tiempo, las cosas adquieren otro valor, especialmente después de perder a un ser querido”, expresó en entrevista.

Vestuario y objetos icónicos

La muestra, titulada "Selena From Texas to the World", reúne piezas que marcaron la carrera de la reina del texmex, como la blusa blanca de volantes, la chaqueta negra y los aros dorados que lució en la portada de Amor Prohibido.

También se exhibe el vestido blanco bordado que utilizó al recibir el Grammy a Mejor Álbum México-Americano en 1994, así como los conjuntos que usó en conciertos históricos en Houston y San Antonio ese mismo año.

Recuerdos personales nunca antes vistos

Entre los objetos más íntimos destaca el último micrófono que usó en el escenario, aún con una flor blanca y rastros de su característico labial rojo, además de piezas de su colección personal, como huevos decorativos que reflejan una faceta poco conocida de la artista.

“Ese huevo fue el primero que compró, aquí en Los Ángeles. Por eso tenía que estar en esta ciudad”, recordó Suzette.

La exposición abrirá al público este jueves y permanecerá hasta el 16 de marzo. Se integra al recorrido del museo junto a exhibiciones de figuras como Michael Jackson y a la historia de los premios Grammy.











