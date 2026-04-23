Cae Fernando 'N', contralmirante de Marina en Argentina

Fue detenido el contralmirante, prófugo de la justicia, Fernando "N" implicado en la red de huachicol fiscal, donde participaron presuntamente mandos navales, empresarios y funcionarios de aduanas.

Tras meses de seguimiento, se pudo ubicar a uno de los objetivos buscados por la justicia mexicana por delincuencia organizada en delitos relacionados con hidrocarburos.

Confirma Harfuch detención de contralmirante de la Marina

La detención fue confirmada por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, quien detalló que el objetivo contaba con una orden de aprehensión vigente por delincuencia organizada.

Gracias a los mecanismos de intercambio de información y cooperación internacional, fue detenido en Argentina Fernando “N”, quien se encontraba prófugo de la justicia mexicana, como resultado de una operación coordinada entre la @SEMAR_mx, a través de la Unidad de Inteligencia… — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) April 23, 2026

Cabe señalar que la captura del también sobrino del exsecretario de la Marina, Rafael Ojeda Durán, fue realizada por autoridades de la República Argentina en coordinación con la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal y la Policía Federal de ese país, con el acompañamiento de agencias internacionales y la colaboración de México a través de Semar, FGR, SSPC, Interpol México e Interpol Argentina.

Las autoridades mexicanas señalaron que desde la emisión de la ficha roja se mantuvo un seguimiento puntual del objetivo, lo que permitió concretar su localización y captura.

Fernando "N" es señalado como uno de los presuntos líderes de la estructura criminal conocida como Los Primos, una red de huachicol fiscal en la que también aparece su hermano, el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, detenido desde septiembre de 2025.

La acusación lo ubica como parte de un esquema que utilizó influencia dentro de puertos y aduanas para introducir combustible de contrabando desde Estados Unidos, con operaciones ligadas a Altamira y Tampico, en Tamaulipas.

Las investigaciones federales sostienen que esa red movía combustible bajo documentación alterada o con descripciones falsas, como si se tratara de aditivos para aceites lubricantes, para evadir el pago del IEPS y del IVA.

En una de las líneas de investigación se atribuye a esta estructura haber facilitado el ingreso de al menos 31 buques con combustible de contrabando por aduanas marítimas de Tamaulipas, mientras que otras indagatorias periodísticas amplían la operación a decenas de envíos más desde 2023.

En México, Farías Laguna cuenta con una orden de aprehensión por delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos.

El 19 de septiembre de 2025 obtuvo una suspensión judicial que frenó temporalmente su captura, pero esa protección le fue retirada el 2 de octubre.

Más tarde, al no presentarse a una audiencia de imputación en Almoloya de Juárez, fue declarado sustraído de la justicia, lo que reactivó la ruta para su captura internacional.

Al momento de su detención en Argentina, Farías Laguna portaba documentación falsa, de acuerdo con los reportes difundidos este jueves.

Su captura se realizó con fines de extradición y ahora deberá enfrentar la audiencia de reconocimiento ante autoridades argentinas para continuar con el procedimiento legal que podría derivar en su entrega a México.

El caso escaló desde 2025 como una de las investigaciones más delicadas sobre corrupción y contrabando de combustibles dentro del ámbito marítimo y aduanero.

Los hermanos Farías Laguna son sobrinos políticos del exsecretario de Marina Rafael Ojeda Durán, un dato que elevó el impacto político del expediente y la atención sobre la red que presuntamente operó desde estructuras de seguridad y control portuario.

Con información de Emmanuel Escamilla.

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