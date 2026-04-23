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Aseguran lanzagranadas y más de 30 armas en auto rumbo a México

Una mujer estadounidense fue detenida en Arizona cuando intentaba ingresar a México con un arsenal oculto en su auto, que incluía fusiles AK y un lanzagranadas

  • 23
  • Abril
    2026

Un intento de tráfico de armas hacia México fue frustrado por autoridades estadounidenses tras la detención de una mujer que transportaba un arsenal oculto en su vehículo al intentar cruzar la frontera.

El aseguramiento ocurrió el pasado 19 de abril en el cruce DeConcini, que conecta el estado de Arizona con Sonora, cuando agentes del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) detectaron irregularidades en un automóvil que se dirigía hacia territorio mexicano.

Compartimento oculto y arsenal

La unidad, un Lexus IS 200t modelo 2016, era conducida por una ciudadana estadounidense de 41 años, quien viajaba acompañada por tres menores de edad.

Durante la inspección, los oficiales localizaron un compartimento oculto bajo el asiento trasero.

En su interior se encontraba armamento de alto poder, entre ello un tubo lanzagranadas propulsado por cohete, fusiles tipo AK, una pistola Avtomat Kalashnikova, así como diversas piezas, culatas, cargadores y accesorios para armas largas.

El hallazgo fue posible gracias al uso de tecnología de escaneo no intrusivo, que permitió identificar anomalías en la estructura del vehículo antes de proceder a una revisión física más detallada.

Tras el descubrimiento del arsenal, la conductora fue arrestada en el lugar y puesta a disposición de autoridades federales. Enfrenta cargos por contrabando de mercancías, conforme a la legislación estadounidense.

El caso quedó bajo la jurisdicción del Distrito de Arizona, donde se llevará a cabo el proceso judicial correspondiente.

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Coordinación contra el tráfico de armas

Autoridades estadounidenses destacaron que la intercepción refleja la coordinación entre agencias federales para combatir el flujo ilegal de armas hacia México, fenómeno vinculado con la operación de organizaciones criminales.

Funcionarios del CBP subrayaron que la combinación de experiencia operativa y herramientas tecnológicas ha sido clave para detectar este tipo de intentos de contrabando en los cruces fronterizos.

 


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