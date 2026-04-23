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Nacional

Acude Maru Campos a reunión sobre agentes fallecidos en CDMX

Esto sucede después de que la mandataria federal asegurara durante la conferencia matutina que intentó contactarla por vía telefónica

  • 23
  • Abril
    2026

La gobernadora Maru Campos acudió este jueves a una reunión privada con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, para revisar la presunta participación de agentes de la CIA en un operativo en Chihuahua, el cual concluyó en un accidente carretero este fin de semana.

Esto ocurrió en las instalaciones de la dependencia federal, donde aparentemente el encuentro solo duró una hora.

Esto sucede después de que la mandataria federal asegurara durante la conferencia matutina que intentó contactarla por vía telefónica, sin éxito.

Gobernadora de Chihuahua debe aclarar caso de agentes de EUA: CSP

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, señaló que será la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, quien aclare el tipo de colaboración que estaban realizando los agentes de EUA que murieron en un accidente carretero el pasado fin de semana. 

Esto al señalar que tanto la mandataria estatal como el titular de Seguridad Pública y el fiscal de la entidad deben explicar el acuerdo que establecieron con una agencia de seguridad de Estados Unidos, sin dar parte a la Secretaría de Relaciones Exteriores. 

Aquí te presentamos la nota completa: Gobernadora de Chihuahua debe aclarar caso de agentes de EUA: CSP

 

 

 


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