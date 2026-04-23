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Coahuila

Destaca participación de la CDHEC con Alto Comisionado de la ONU

La CDHEC expresó su gratitud por la disposición del Alto Comisionado para escuchar y dialogar sobre los esfuerzos locales

  • 23
  • Abril
    2026

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC) participó en una reunión con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, en la Ciudad de México.

 El Ombudsman José Ángel Rodríguez Canales representó a la Zona Norte de México en este encuentro, donde se discutieron temas críticos como la desaparición forzada y la violencia contra mujeres, periodistas y defensores de derechos humanos.

Plantean crisis de desapariciones y situación forense

Rodríguez Canales subrayó la importancia de esta reunión para fortalecer los vínculos entre los sistemas internacionales y nacionales de protección de derechos humanos.

 En su intervención, enfatizó la grave situación de desaparición forzada de personas en México, así como la crisis forense que afecta al país, destacando que estas problemáticas requieren atención urgente por parte de las instituciones.

Destacan avances legislativos y coordinación institucional

Durante el evento, se resaltaron los esfuerzos legislativos recientes, incluyendo la Ley General de Víctimas y la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas

También se mencionó la creación del Centro Regional de Identificación Humana en Coahuila, que atiende casos de diferentes estados, lo que refleja un avance en la búsqueda y atención a víctimas.

La CDHEC expresó su gratitud por la disposición del Alto Comisionado para escuchar y dialogar sobre los esfuerzos locales en la garantía de derechos humanos, reafirmando la necesidad de mantener mecanismos de protección y colaboración entre organismos internacionales y locales.

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