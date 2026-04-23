Anuncia la NASA la tripulación para la misión Crew-13

Este jueves, la NASA anunció la tripulación para la próxima misión Crew-13, la cual se llevará a cabo el mes de septiembre y que los llevará a la Estación Espacial Internacional (EEI).

La misión será realizada por los astronautas de la NASA Jessica Watkins y Luke Delaney, el canadiense Joshua Kutryk y el ruso Sergey Teteryatnikov.

Además, la agencia aeroespacial señaló que el lanzamiento de la misión se adelantó un mes para "no antes de mediados de septiembre".

Esta misión, la cual será en conjunto con SpaceX, será comandada por Watkins, con Delaney como piloto, mientras que Kutryk, de la Agencia Espacial Canadiense, y Teteryatnikov, de la Roscosmos, actuarán como especialistas de misión.

Esta se trata de la decimotercera rotación de tripulación bajo el Programa de Tripulación Comercial, cuyo lanzamiento fue adelantado desde noviembre para aumentar la frecuencia de misiones de larga duración, de unos seis meses, hacia la estación orbital.

Durante su estancia de medio año en la EEI, los astronautas realizarán investigaciones científicas y pruebas tecnológicas clave para futuras misiones tripuladas a la Luna y Marte, además de generar avances con impacto en la Tierra.

La misión marcará el segundo vuelo espacial de Watkins, quien ya participó en Crew-4 en 2022, y el primero para Delaney, Kutryk y Teteryatnikov. Además, Watkins se convertirá en la primera astronauta de la NASA en viajar dos veces a bordo de una cápsula Dragon de SpaceX.

Los cuatro relevarán a la Crew-12, integrada por los estadounidenses Jessica Meir y Jack Hathaway, el ruso Andrey Fedyaev y Sophie Adenot, la segunda mujer francesa en viajar al espacio, quienes viajaron al laboratorio orbital el pasado 13 de febrero.

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