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Hollywood rechaza la fusión entre Paramount y Warner Bros

De Niro, Coppola y miles de profesionales alertan por empleos, costos y creatividad ante la megafusión de $111,000 millones de dólares, aún sujeta a reguladores

  • 23
  • Abril
    2026

Figuras de peso en Hollywood alzaron la voz contra una de las operaciones más grandes en la industria del entretenimiento, la fusión entre Paramount y Warner Bros. Discovery.

Actores y cineastas como Robert De Niro y Sofia Coppola se sumaron a una carta abierta que rechaza dicha fusión, luego de que la junta de accionistas de Warner aprobara la operación.

El pronunciamiento, respaldado por miles de profesionales del sector, advierte sobre las posibles consecuencias del acuerdo: la pérdida de empleos, menos oportunidades creativas y un aumento en los costos para el público.

De acuerdo con el documento, que ya suma más de 4,000 firmas y decenas de nominados y ganadores del Óscar, la consolidación podría agravar la crisis que atraviesa la industria audiovisual, marcada por la transición al streaming y los recientes conflictos laborales.

La operación, valuada en $111,000 millones de dólares, permitirá a Paramount quedarse con los activos de Warner Bros, que incluyen marcas clave como HBO, HBO Max, CNN y el universo de DC, entre otros.

Aunque la votación de los accionistas representa un paso decisivo, el acuerdo aún debe ser certificado formalmente y superar el escrutinio de los reguladores antes de concretarse, lo que ambas compañías prevén para el tercer trimestre de 2026.

En paralelo, la inconformidad también se trasladó a las calles.

Integrantes de la coalición que impulsa la carta se manifestaron en Nueva York y tienen previstas protestas en Washington, en un intento por frenar una fusión que, a su juicio, redefinirá, y que podría limitar, el futuro creativo y laboral de la industria.

 


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