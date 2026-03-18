Nacional

Cae Lobo Menor en CDMX; acusado del magnicidio de VIllavicencio

El líder de 'Los Lobos' es considerado como uno de los criminales más buscados en Ecuador con vínculos con alias Iván Mordisco y los carteles mexicanos

Ángel Esteban Aguilar Morales, alias "Lobo Menor" fue capturado en las inmediaciones de la alcaldía Cuauhtémoc tras ser señalado como uno de los responsables del magnicidio del candidato presidencial de Ecuador, Fernando Villavicencio en 2023.

A través de redes sociales, el presidente Gustavo Petro dio a conocer la captura de este presunto delincuente en colaboración con las autoridades mexicanas.

Según el mandatario colombiano, su captura fue resultado de la operación "Jericó", la cual se desplegó en el sector de Polanco.

El máximo cabecilla del "Los Lobos" es considerado como uno de los criminales más buscados en Ecuador con vínculos con alias "Iván Mordisco" y los carteles mexicanos.

Aseguró que dicha aprehensión constituye un golpe significativo contra el crimen organizado transnacional y ratifica la efectividad de la cooperación trilateral entre Colombia, Ecuador y México.

Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, destacó a través de sus redes sociales, que el objetivo contaba con ficha roja de Interpol por delitos de alto impacto.

La detención se logró tras trabajos coordinados entre la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y el Instituto Nacional de Migración.

“Derivado de trabajos de inteligencia y de los mecanismos de cooperación internacional… se logró la detención en la Ciudad de México”, informó Harfuch.

Colombia oficializa detención del líder criminal

Ante esto, Colombia detuvo de manera oficial a "Lobo Menor" en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, identificado como uno de los autores intelectuales del magnicidio Fernando Villavicencio en 2023.

"La detención se produjo en el aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá cuando Aguilar Morales arribó en un vuelo procedente de México. El individuo intentaba evadir los controles migratorios utilizando una identidad falsa como ciudadano colombiano", señaló Migración Colombia

Según esa autoridad, los mecanismos de cooperación internacional y los protocolos de verificación de Colombia permitieron establecer su verdadera identidad para detenerlo y ponerlo a disposición de las autoridades competentes para avanzar en su proceso judicial.

Según la Fiscalía de Colombia, los tres miembros de Los Lobos al parecer participaron en la planificación del crimen, ocurrido el 9 de agosto de 2023, en los exteriores de un coliseo en el norte de Quito, cuando Villavicencio salía de un mitin político para las elecciones presidenciales.

Capo acusa a Noboa por magnicidio de Fernando Villavicencio

Elíder criminal Wilmer Chavarría, apodado "Pipo" acusó al presidente Daniel Noboa de ser el autor intelectual del magnicidio del candidato presidencial Fernando Villavicencio en 2023.

Durante una comparecencia efectuada este miércoles en EspañaChavarría afirmó que una persona cercana al presidente confesó que el crimen fue ordenado por el actual presidente, ante el temor de que el fallecido candidato ganara las elecciones.

publicidad
publicidad

publicidad

publicidad

publicidad
