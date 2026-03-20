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Nacional

Suman 35 incendios forestales activos en México; cifra récord

Según el último reporte detallado de la Comisión Nacional Forestal, el fuego no solo consume miles de hectáreas de vegetación, sino también áreas protegidas

  • 20
  • Marzo
    2026

Al corte de este 19 de marzo de 2026, México enfrenta una situación crítica tras alcanzar la cifra de 34 incendios forestales activos, el nivel más alto registrado en lo que va de la temporada de estiaje.

Según el último reporte detallado de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), el fuego no solo consume miles de hectáreas de vegetación, sino que también amenaza ecosistemas vitales dentro de Áreas Naturales Protegidas (ANP).

Estos son los estados afectados

El estado de Guerrero se mantiene como el principal foco de atención con 8 incendios activos. Los municipios de Cuautepec, Tecoanapa, Florencio Villarreal, Santa Cruz del Rincón, Acapulco de Juárez, Chilpancingo y San Luis Acatlán reportan siniestros con niveles de control que varían entre el 50% y el 100%.

Por su parte, Chiapas registra 5 incendios, destacando la afectación en áreas de alto valor biológico como "El Triunfo" en Pijijiapan y "La Sepultura" en Tonalá, donde el estatus de control aún se reporta como pendiente de determinar (P/D).

En el occidente y norte del país, la situación es igualmente preocupante. Jalisco reporta 4 siniestros, resaltando el incendio en Llano Grande, Cabo Corrientes, que ha devastado una superficie preliminar de 2,070 hectáreas, la mayor cifra individual registrada en este informe.

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Áreas naturales protegidas bajo amenaza

El reporte confirma que el fuego ha penetrado en diversas zonas de conservación. Además de las reservas en Chiapas, se reportan daños en la Sierra de San Juan (Nayarit), la Sierra de Pénjamo (Guanajuato), la Sierra de Manantlán (Jalisco) y la zona de la Mariposa Monarca en Tamaulipas.

Acciones de combate y daños

Hasta el momento, la superficie total afectada se estima en más de 7,700 hectáreas. En el combate participan brigadas terrestres apoyadas, en casos críticos, por equipos aéreos.

  • Zonas con mayor control: Destacan predios en Michoacán (Uruapan) y Jalisco (Cabo Corrientes) donde se ha alcanzado el 100% de control y más del 90% de liquidación.

  • Zonas de riesgo inmediato: Los incendios iniciados este mismo 19 de marzo en municipios como Miquihuana (Tamaulipas), Santiago Niltepec (Oaxaca) y San Francisco del Mar (Oaxaca) presentan los niveles más bajos de contención, lo que mantiene en alerta a las autoridades locales y federales.

La temporada de estiaje 2026 continúa planteando retos severos para los cuerpos de emergencia, quienes enfrentan condiciones climáticas adversas y una dispersión geográfica que complica las labores de mitigación.

 


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