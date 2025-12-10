Ataque a funcionario de Colima fue por grupo delictivo: Gobierno

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó este miércoles que el ataque armado contra Heriberto Morentín Ramírez, subsecretario de Operaciones de la Secretaría de Seguridad Pública de Colima, fue perpetrado por integrantes del crimen organizado que operan en la entidad.

“Son grupos delictivos de Colima… Está estable afortunadamente. Y ya hay detenidos también”, señaló la mandataria durante La Mañanera del Pueblo, al asegurar que será el Gabinete de Seguridad quien ampliará la información sobre el caso.

Sheinbaum subrayó que el atentado no está vinculado a dinámicas federales, sino a la situación particular del estado. “Siempre hay comunicación con los estados, pero esto tiene que ver con las propias condiciones de Colima”, puntualizó.

Así ocurrió la agresion

El atentado contra Morentín Ramírez ocurrió la mañana del martes, cuando el subsecretario se dirigía a las instalaciones de su corporación para iniciar su jornada laboral.

Fue interceptado sobre avenida Ignacio Sandoval, cerca del centro comercial Zentralia, en la zona norte de Colima capital.

De acuerdo con la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad, el funcionario resultó herido, pero su vida no está en riesgo.

Reacción de autoridades de seguridad

Tras las detonaciones, elementos de la Fiscalía General del Estado acudieron al sitio para acordonar la zona y comenzar la recopilación de indicios.

La Mesa de Coordinación condenó “enérgicamente el ataque” y expresó solidaridad con el subsecretario y su familia.

Por su parte, Sheinbaum reiteró que el caso ya está en manos de las autoridades estatales y federales:

“El gabinete de seguridad puede dar más información sobre el caso. Fue trasladado a un hospital, donde permanece bajo observación médica", dijo.

Aunque no se han revelado más detalles, la titular del Poder Ejecutivo federal confirmó que ya existen personas detenidas como parte de las primeras acciones de la investigación.

Comentarios