EUA no ha dado respuestas sobre migrantes muertos: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el Gobierno de Estados Unidos no ha ofrecido “respuestas puntuales” sobre los casos de migrantes mexicanos fallecidos bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), por lo que México ha intensificado acciones diplomáticas y legales para exigir el esclarecimiento de los hechos.

La declaración se produce tras confirmarse una nueva muerte en un centro de detención en Luisiana, con lo que suman al menos 15 connacionales fallecidos desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca en enero de 2025.

Durante su conferencia matutina, la mandataria subrayó la falta de información detallada por parte de las autoridades estadounidenses.

“No ha habido respuestas puntuales a cada caso”, señaló.

En respuesta, México ha elevado el tono diplomático. Sheinbaum reveló que se envió una comunicación formal al gobierno estadounidense a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

“Se hizo una carta muy fuerte. Ayer hubo un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores al Gobierno de Estados Unidos”, indicó.

Refuerzan vigilancia consular en centros de detención

Como parte de las medidas, la jefa del Ejecutivo instruyó reforzar la presencia consular en los centros de detención migratoria operados por ICE.

“(Dí) instrucciones a todos los cónsules… para que visiten diario los centros de detención. Ellos los visitaban cada semana. Pues ahora les pedí que los visiten diario”, explicó.

Dicha medida busca garantizar un monitoreo más cercano de las condiciones en las que se encuentran los migrantes mexicanos detenidos.

Acciones legales ante organismos internacionales

Además del frente diplomático, el Gobierno mexicano analiza llevar los casos ante instancias internacionales, entre ellas la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y organismos de la Organización de las Naciones Unidas.

“Estamos revisando ante otras instancias… para denunciar estas prácticas en los centros de detención”, sostuvo.

Sheinbaum enfatizó que corresponde a las autoridades estadounidenses realizar las investigaciones correspondientes.

“Lo que hemos solicitado es la investigación, porque la investigación tiene que hacerla el gobierno de los Estados Unidos”, apuntó.

Insistió en la necesidad de esclarecer las circunstancias de cada fallecimiento, incluyendo la posibilidad de abusos.

“Se debe determinar si hubo un presunto maltrato o una violación a los derechos humanos”, advirtió.

Asimismo, reiteró la postura de México en contra de las políticas migratorias que han derivado en detenciones masivas.

“Hay muchos mexicanos que su único delito es no tener papeles”, expresó.

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