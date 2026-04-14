Descarta presidenta aumento en precio de kilo de tortillas

En medio de versiones sobre un inminente incremento en el precio de la tortilla, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que “no hay ninguna razón” para que el alimento básico aumente de costo, al tiempo que instruyó a la Secretaría de Economía a intervenir para evitar abusos en la cadena comercial.

Durante la conferencia matutina de este martes, la mandataria respondió a reportes del sector tortillero que anticipan un ajuste de entre $2 y $4 pesos por kilogramo en distintas regiones del país a partir de esta semana.

Gobierno busca frenar incrementos injustificados

Sheinbaum subrayó que su administración ya tomó acciones preventivas para contener posibles aumentos sin sustento.

“No hay ninguna razón para que aumente el precio de la tortilla”, afirmó.

En ese sentido, advirtió que ningún intermediario o comerciante debe aprovechar el contexto económico para elevar precios de manera arbitraria, por lo que anunció reuniones con productores, comercializadores y cadenas de autoservicio.

“Estamos interviniendo a través de la Secretaría de Economía para hablar con todos los involucrados”, explicó.

También cuestionó las diferencias en los costos de productos básicos, al señalar que un mismo artículo puede venderse a precios distintos dependiendo del establecimiento.

A su juicio, estas variaciones reflejan posibles distorsiones o abusos en la cadena de distribución, por lo que insistió en la necesidad de revisar el comportamiento del mercado.

“Hay productos que tienen precios muy distintos de un lugar a otro, y eso no siempre tiene justificación”, señaló.

Gobierno revisará caso por caso

Por otra parte, la titular del Poder Ejecutivo Federal reconoció que algunos productos pueden presentar variaciones por factores externos, como condiciones climáticas que afectan cultivos, como el jitomate, pero insistió en que cada caso debe analizarse con los sectores involucrados.

El objetivo, dijo, es evitar incrementos injustificados que impacten directamente en el bolsillo de las familias, especialmente en productos esenciales de la canasta básica.

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