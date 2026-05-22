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Cae en AICM 'El Chino' supuesto nuevo líder de 'La Chokiza'

Se le investiga por delitos como extorsión, homicidio, robo con violencia y despojo, además de posible cobro de piso y narcomenudeo.

  • 22
  • Mayo
    2026

Autoridades federales y estatales detuvieron en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) a David “N”, alias “El Deivid” y/o “El Chino”, identificado como presunto nuevo líder del grupo delictivo “La Chokiza” en el Estado de México.

El sujeto es hermano de Alejandro Gilmare “N”, conocido como “El Choko”, quien fue arrestado en septiembre de 2025 y señalado como uno de los principales operadores de esta organización criminal con presencia en Ecatepec y otras zonas mexiquenses.

De acuerdo con los primeros reportes, agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), con apoyo de elementos de la Secretaría de Marina y autoridades capitalinas, ejecutaron la captura dentro de las instalaciones del aeropuerto capitalino.

Hasta el momento, las autoridades no han precisado si el detenido acababa de arribar al país o si pretendía abordar un vuelo al momento de su arresto.

“El Deivid” habría tomado control tras captura de “El Choko”

Las investigaciones apuntan a que David “N” asumió el liderazgo de “La Chokiza” luego de la detención de su hermano, ocurrida el 10 de septiembre de 2025 en el estacionamiento de un centro comercial ubicado en el fraccionamiento Las Américas, en Ecatepec.

La FGJEM lo investiga por delitos como extorsión, homicidio, robo con violencia y despojo, además de posibles vínculos con operaciones relacionadas con cobro de piso y narcomenudeo.

Las autoridades consideran que el detenido formaba parte de la estructura operativa del grupo y que mantenía presencia en distintos puntos del municipio mexiquense.

¿Qué es “La Chokiza” y cómo opera?

En redes sociales, “La Chokiza” se presenta como una organización integrada por transportistas, comerciantes y microempresarios que supuestamente brinda apoyo y protección a vendedores en diversas colonias del Estado de México.

Además, las investigaciones señalan que la agrupación operaría como grupo de presión y amedrentamiento en diversas colonias de Ecatepec.


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