Cuestiona presidenta acusación de EUA contra Raúl Castro

La presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó este viernes la decisión de Estados Unidos de presentar cargos contra el exmandatario cubano Raúl Castro por hechos ocurridos hace casi tres décadas y señaló que Washington mantiene una postura históricamente intervencionista hacia otros países.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria federal fue consultada sobre el proceso judicial abierto en Estados Unidos contra el exlíder cubano, acusado de la muerte de ciudadanos estadounidenses durante el derribo de dos avionetas anticastristas en 1996.

“Esto ocurrió hace 30 años, imagínense. ¿Qué sentido tiene que en este momento acusen a una persona por algo que ocurrió hace 30 años?”, declaró.

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Sheinbaum critica visión “injerencista”

Sheinbaum aseguró que la postura estadounidense hacia Cuba forma parte de una política histórica de intervención en asuntos internacionales.

“Ha habido históricamente una visión injerencista de los Estados Unidos, no es de ahora”, afirmó.

Según la presidenta, México mantiene una posición distinta basada en el respeto a la soberanía de las naciones y la no intervención.

“Es una visión de que pueden influir en otros países. Nosotros no estamos de acuerdo con esa visión del caso de Cuba”, sostuvo.

Aclaró que sus declaraciones no buscan abrir un conflicto diplomático con Washington.

“No estamos buscando pelear con Estados Unidos”, puntualizó.

El caso contra Raúl Castro

Raúl Castro, de 94 años y quien gobernó Cuba entre 2008 y 2018, fue acusado formalmente esta semana en Estados Unidos por el derribo de dos aeronaves pertenecientes a un grupo opositor al gobierno cubano.

El incidente ocurrió en 1996, cuando aviones del grupo anticastrista Hermanos al Rescate fueron interceptados durante una operación militar cubana. Cuatro ciudadanos estadounidenses murieron en el hecho.

El gobierno de Cuba calificó la acusación como una “acción política” y rechazó los señalamientos de Washington.

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México mantiene apoyo humanitario a Cuba

México se ha mantenido como uno de los principales aliados políticos y diplomáticos de Cuba en América Latina, en medio de la crisis económica y energética que atraviesa la isla.

El gobierno encabezado por Sheinbaum ha enviado cargamentos de ayuda humanitaria a Cuba y mantiene gestiones para retomar el envío de petróleo sin enfrentar sanciones del gobierno de Donald Trump.

Actualmente, la isla enfrenta problemas de desabasto de combustible, apagones, escasez de alimentos y dificultades económicas agravadas por las restricciones comerciales impuestas por Estados Unidos.

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