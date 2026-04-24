Registra México cifras históricas en turismo durante febrero

La titular de la Secretaría de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, informó que México alcanzó cifras históricas en la actividad turística durante febrero, con un incremento sostenido en visitantes internacionales, derrama económica y participación en distintos segmentos del sector.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la funcionaria detalló que el país registró un crecimiento significativo tanto en turismo extranjero como nacional, consolidando al sector como uno de los principales motores económicos.

Récord histórico en turistas internacionales

Rodríguez Zamora destacó que en febrero se alcanzó el mayor número de turistas internacionales en dos décadas.

“Cumplimos un récord histórico en 20 años, alcanzamos 3.88 millones de turistas, es decir, los que pernoctan en nuestro país”, señaló.

Asimismo, precisó que México recibió 8 millones de visitantes internacionales en total, lo que representa un incremento del 8.5 por ciento respecto a periodos anteriores.

En términos económicos, la derrama superó los $3 mil millones de dólares, reflejo del aumento en el gasto de los visitantes.

Uno de los segmentos con mayor dinamismo fue el turismo de cruceros, que también rompió récords.

“Más de un millón y medio de cruceristas llegaron en febrero, dejando más de mil 602 millones de pesos”, indicó.

La funcionaria subrayó que este crecimiento se acompaña de estrategias para fortalecer el consumo local, como la venta de artesanías tanto en puertos como a bordo de embarcaciones.

Crecen mercados internacionales y turismo interno

En el acumulado de enero y febrero, México registró 17 millones de visitantes internacionales, un aumento de 9.3 por ciento.

Entre los mercados emisores con mayor crecimiento destacan Canadá, Colombia, Brasil y España.

“Brasil subió 12 por ciento, es histórico, y ya pasó al décimo lugar en nuestro ranking”, explicó.

En paralelo, el turismo nacional también mostró avances. Más de 16.6 millones de mexicanos viajaron dentro del país, lo que representa un incremento del 3 por ciento.

Tren Maya impulsa turismo internacional

El proyecto del Tren Maya continúa consolidándose como atractivo turístico.

Rodríguez Zamora informó que más de 22 mil turistas internacionales utilizaron este sistema en el primer bimestre del año, lo que representa un aumento del 41 por ciento.

“Hoy ya el turista extranjero planea su viaje, compra su boleto y llega a México con un paquete turístico, incluyendo el Tren Maya”, afirmó.

La secretaria también presentó cifras preliminares del periodo vacacional de Semana Santa, el cual dejó más de 7 millones de visitantes extranjeros.

“Es la Semana Santa más alta antes de pandemia, con más de 30 mil 740 millones de pesos en derrama económica”, destacó.

La ocupación hotelera promedio alcanzó el 74 por ciento a nivel nacional, con destinos que superaron el 90 por ciento, como Acapulco.

Además, el turismo religioso continúa siendo un componente fundamental, con más de 40 millones de personas participando en actividades en México durante este periodo.

La funcionaria resaltó la relevancia de la Basílica de Guadalupe, uno de los sitios más visitados del mundo, con alrededor de 20 millones de visitantes anuales.

En materia internacional, México obtuvo cinco premios en una feria turística en Brasil por proyectos de turismo sostenible y comunitario.

“Hoy somos modelo en turismo comunitario, el mundo está volteando a ver a México”, afirmó.

De cara al Tianguis Turístico de México, la secretaria adelantó que se espera una edición histórica en Acapulco.

El evento contará con más de 3 mil expositores, mil 300 empresas y más de 58 mil citas de negocio.

“Dejará más de mil 150 millones de pesos de derrama económica en Acapulco”, aseguró.

Además, por primera vez se abrirá al público y contará con un pabellón de turismo comunitario y espacios de comercialización directa.

Rodríguez Zamora concluyó que los resultados reflejan una tendencia positiva en el turismo nacional e internacional, impulsada por la diversificación de destinos, el fortalecimiento de mercados y la promoción de experiencias culturales.

“Los mexicanos somos quienes llenamos los destinos, hoteles y experiencias”, subrayó, al reiterar el llamado a seguir impulsando el turismo interno como base del crecimiento del sector.

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