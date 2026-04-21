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Nuevo León

Escobedo apuesta por inversión y empleo pese a incertidumbre

Alcalde afirma que, ante falta de acuerdos estatales, el municipio impulsa crecimiento económico y oportunidades para jóvenes y familias

  • 21
  • Abril
    2026

El alcalde de Escobedo, Andrés Mijes Llovera, aseguró que el municipio mantiene una estrategia enfocada en el crecimiento comercial, la atracción de inversiones y la generación de empleo, pese a la incertidumbre provocada por la falta de acuerdos entre el Gobierno del Estado y los municipios.

El edil señaló que la ausencia de diálogo, de presupuesto estatal aprobado y de una Ley de Coordinación Metropolitana afecta el desarrollo regional y genera dudas entre empresarios e inversionistas.

“Inclusive la iniciativa privada enfrenta incertidumbre de si se va a ejecutar una obra que pueda afectar sus proyectos o no se va a ejecutar”, expresó.

Mijes sostuvo que, ante este panorama, Escobedo continúa impulsando condiciones para fortalecer la economía local mediante nuevos proyectos productivos y oportunidades laborales para la población.

Indicó que su visión de gobierno, a la que llamó 4T norteña, busca equilibrar el crecimiento económico con beneficios sociales directos para las familias.

“Con la mano derecha impulsar el crecimiento, el empleo y la competitividad, y con la mano izquierda brindar seguridad y programas sociales”, explicó.

El alcalde afirmó que una de sus prioridades es abrir oportunidades para los jóvenes mediante becas, empleos y acceso a vivienda digna, aprovechando los nuevos desarrollos e inversiones que llegan al municipio.

“Este tipo de proyectos precisamente es para que los chavos tengan empleo, tengan un lugar digno donde vivir”, comentó.

Finalmente, Mijes reiteró que Escobedo seguirá apostando por el crecimiento comercial y económico como vía para que la prosperidad llegue a todos los hogares del municipio.


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