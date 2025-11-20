Cita FGR al exesposo de gobernadora Marina del Pilar

Autoridades llamaron a declarar a Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California al ser acusado de diversos delitos vinculados con el crimen organizado, incluido el lavado de dinero.

La Fiscalía General de la República detalló que se le solicitó la presencia al exesposo de Marina del Pilar debido a que se le relaciona con una red conformada con políticos que fungieron diversos delitos relacionados con recursos de procedencia ilícita.

A través de redes sociales circularon los citatorios de diversos políticos presuntamente involucrados con una célula delictiva mientras formaban parte de la administración estatal.

¿Cuando anunciaron su divorcio?

El pasado mes de octubre anunció la mandataria estatal que se encontraba en proceso de divorcio. Durante una conferencia de prensa, Marina del Pilar confirmó la noticia, pero reiteró que respeta mucho al funcionario, a quien calificó como un "gran hombre, un gran papá".

Carlos Torres Torres, exmilitante del Partido Acción Nacional, es padre de los dos hijos de Marina del Pilar.

Esta pareja se unió en matrimonio en 2019, en el Centro Cívico de Mexicali, previo a asumar la presidencia municipal de dicha localidad.

Sin embargo, su imagen como matrimonio no volvió a ser pública después de que se les retiró la visa estadounidense, debido a una supuesta investigación desplegada contra la entonces pareja.

Comentarios