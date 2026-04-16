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Nacional

Citlalli Hernández asume Comisión de Elecciones de Morena

Morena designó a Citlalli Hernández como presidenta de su Comisión Nacional de Elecciones, encargada de coordinar candidaturas y alianzas rumbo a los comicios

  • 16
  • Abril
    2026

En un movimiento clave de cara a las elecciones intermedias de 2027, Citlalli Hernández fue designada como presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, órgano encargado de definir candidaturas y articular alianzas estratégicas del partido.

El nombramiento fue aprobado este jueves 16 de abril por el Comité Ejecutivo Nacional, según confirmó la dirigente nacional, Luisa María Alcalde, quien destacó la experiencia de Hernández en procesos internos y construcción de acuerdos políticos.

Encabezará la estrategia de alianzas

Alcalde explicó que la decisión responde a la necesidad de fortalecer la coordinación rumbo a una elección que calificó como “importantísima”, en la que estarán en juego 17 gubernaturas, la renovación total de la Cámara de Diputados, congresos locales y ayuntamientos en 30 entidades.

“Hace semanas tuvimos oportunidad de hablar con Citlalli y le compartíamos nuestro interés de que pudiera ayudarnos en todo el proceso que viene”, señaló.

En su nuevo encargo, Hernández estará al frente de una “mesa de alianzas”, desde donde se buscará consolidar acuerdos con el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México, fuerzas que integran la coalición de la llamada Cuarta Transformación.

Confianza en la coalición rumbo a 2027

Tras asumir el cargo, Hernández se mostró optimista sobre el futuro del movimiento:

“Vamos en 2027 a mantener nuestros gobiernos estatales, la mayoría calificada y a fortalecer el partido, la unidad”, afirmó.

También rechazó versiones sobre una posible ruptura con sus aliados:

“Hay una intención mediática de tergiversar algunas opiniones del PT y el Partido Verde. No significa que no tengamos diferencias”.

Por su parte, Alcalde expresó su deseo de que Morena compita en coalición en todas las entidades, aunque advirtió que habrá lineamientos no negociables, como el relativo a candidaturas de familiares.

Renuncia a la Secretaría de las Mujeres

El nombramiento ocurre apenas un día después de que Hernández presentara su renuncia a la Secretaría de las Mujeres del gobierno federal, decisión que, según ella misma reconoció, “no fue fácil”.

Lee la nota completa: Citlalli Hernández deja la Secretaría de las Mujeres: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó su salida y destacó su trayectoria, calificándola como “una joven brillante y trabajadora”, además de subrayar avances durante su gestión, como políticas públicas en favor de las mujeres, reformas constitucionales y trabajo con colectivos.


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