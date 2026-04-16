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Citlalli Hernández deja la Secretaría de las Mujeres: Sheinbaum

Confirmó la renuncia de Citlalli Hernández a la Secretaría de las Mujeres, quien dejará el cargo para integrarse a Morena rumbo a las elecciones de 2027

  • 16
  • Abril
    2026

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó este jueves la renuncia de Citlalli Hernández a la Secretaría de las Mujeres, cargo que dejará para integrarse a tareas partidistas dentro de Morena con miras al proceso electoral de 2027.

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que le comunicó su decisión esta semana, con el objetivo de sumarse a trabajos estratégicos al interior del partido.

“Va a hacer una tarea especial en el partido, eso fue lo que ella me dijo. Que tiene que ver con la coordinación de la definición de las alianzas hacia el 2027”, señaló.

Apoyo a Morena y trabajo interno rumbo a 2027

De acuerdo con la presidenta, Hernández no detalló si buscará algún cargo de elección popular, aunque sí dejó claro su interés por fortalecer la estructura política del partido.

Sheinbaum indicó que la decisión de la exsecretaria responde a una solicitud directa de la dirigencia nacional de Morena, encabezada por Luisa María Alcalde.

“Entiendo que Luisa María le pidió que si podía ayudarle en este tema o ayudarle al Comité Ejecutivo en este tema”, comentó.

En ese sentido, adelantó que Hernández recibiría un nombramiento especial dentro del partido para coordinar las alianzas rumbo a los próximos comicios federales.

Además, la jefa del Ejecutivo reconoció que la salida de Citlalli Hernández tomó por sorpresa a su equipo, al tratarse de una figura cercana dentro del proyecto político.

“Cuando me entregó su renuncia, casi me voy de espaldas”, expresó.

Detalló que la renuncia fue presentada formalmente el miércoles, y que la transición se realizará en los próximos días.

Ante la vacante en la Secretaría de las Mujeres, la mandataria adelantó que en breve dará a conocer quién asumirá la titularidad de la dependencia.

Aunque no ofreció nombres, subrayó que se garantizará la continuidad de los trabajos en materia de igualdad de género y atención a las mujeres.


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