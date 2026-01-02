Gustavo Petro denuncia ataque a presuntas 'narcolanchas'

Estados Unidos habría realizado un ataque contra embarcaciones en aguas internacionales del Pacífico, frente a costas mexicanas, del cual algunos tripulantes habrían sobrevivido tras lanzarse al mar, según declaraciones del presidente de Colombia, Gustavo Petro.

El mandatario informó que la Armada colombiana identificó el punto donde presuntamente cayeron al agua personas que viajaban en las lanchas atacadas, luego de que las embarcaciones fueran bombardeadas. De acuerdo con la información difundida, tres personas perdieron la vida, mientras que el resto logró sobrevivir al arrojarse al océano.

¿Dónde ocurrió el ataque reportado por Colombia?

Según lo expuesto por Petro en la red social X, el punto del ataque se localiza a 384.33 millas náuticas de Oaxaca, en aguas del Pacífico. El presidente colombiano no precisó la fecha exacta en que se habría registrado la ofensiva, aunque señaló que se trata de información verificada por autoridades navales de su país.

Petro aseguró que la Armada de Colombia está dispuesta a colaborar con los gobiernos de la región que soliciten apoyo para esclarecer los hechos, al considerar que se trata de un asunto que impacta la seguridad marítima regional.

Operación militar de EUA contra narcolanchas

El ataque se enmarca en la operación militar estadounidense denominada “Lanza del Sur”, una estrategia que también se desarrolla en el mar Caribe y que tiene como objetivo interceptar embarcaciones utilizadas por organizaciones del narcotráfico para el traslado de drogas.

Autoridades de EUA informaron que el 31 de diciembre se realizó un nuevo ataque contra dos lanchas en aguas internacionales, sin detallar su ubicación exacta. En ese operativo se reportaron cinco personas fallecidas. Un día antes, se había informado del hundimiento de otras tres embarcaciones, con un saldo de tres víctimas mortales.

Tensiones regionales por acciones marítimas

Las acciones militares de EUA han generado tensiones diplomáticas en la región, particularmente tras el anuncio del presidente Donald Trump sobre un bloqueo a buques petroleros sancionados que transporten crudo desde o hacia Venezuela.

A este contexto se suma la confiscación de dos embarcaciones que trasladaban petróleo venezolano, lo que ha sido interpretado por algunos gobiernos como un incremento en la presión militar y económica en el área.

