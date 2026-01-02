Designan a Víctor Hugo Borja como titular de la COFEPRIS

La Secretaría de Salud designó este viernes a Víctor Hugo Borja Aburto como titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS).

A través de redes sociales, la dependencia sanitaria afirmó que Boja entró el primero de enero en sustitución de Armida Zúñiga Estrada.

¿Quién es Víctor Hugo Borja?

Borja Aburto es médico cirujano con un doctorado en Epidemiología por la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill.

“Es un salubrista mexicano con reconocimiento nacional e internacional por sus aportaciones epidemiología, salud ambiental y evaluación de riesgos sanitarios”, subrayó la institución.

El Instituto Mexicano del Seguro Social encabezó coordinaciones y unidades normativas desde donde “impulsó el fortalecimiento de programas preventivos, la mejora de sistemas información epidemiológica y toma de decisiones basada en evidencia científica”.

