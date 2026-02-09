Sin cambios en ley minera por acuerdo de minerales: Gobierno

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que su gobierno no modificará la legislación minera ni permitirá la entrega de recursos naturales, pese a los diálogos internacionales en curso sobre minerales críticos.

Durante su conferencia matutina, aclaró que por ahora solo existen consultas preliminares y que no se ha firmado ningún acuerdo.

“No hay nada firmado… Estados Unidos investiga en su país y nosotros exploramos en el nuestro, cada quien conforme a sus propias leyes”, sostuvo.

Más de 200 concesiones regresarán al Estado

Sheinbaum descartó una expansión de la actividad extractiva y afirmó que su administración mantiene una política restrictiva en el sector.

“No vamos a cambiar la legislación y no vamos a iniciar un proceso de apertura de minas; de hecho, es lo contrario”, enfatizó.

En ese contexto, anunció que más de 200 concesiones mineras serán devueltas al Estado mexicano. Explicó que se trata de títulos sin producción activa y que están siendo regresados de manera voluntaria por las empresas.

“Si no están en producción, mejor que se regresen”, dijo.

Rechaza acusaciones de entregar recursos

La mandataria desestimó críticas de colectivos que acusan a su gobierno de impulsar un modelo extractivista.

“Nada de eso. Tenemos muy claro que los recursos naturales no se entregan”, recalcó, al reiterar que la política oficial prioriza la protección ambiental y la soberanía sobre el subsuelo.

También explicó que el concepto de “minerales críticos” varía según las necesidades de cada país y recordó que metales tradicionales como la plata y el oro hoy son considerados estratégicos en algunos mercados por su uso en la industria tecnológica y automotriz.

Diálogos internacionales en curso

Las declaraciones se dieron luego de que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informara que México participará en conversaciones multilaterales con Estados Unidos, Canadá, Japón y la Unión Europea para asegurar cadenas de suministro de estos insumos.

Por otra parte, la jefa del Ejecutivo insistió en que cualquier acercamiento se realizará bajo reglas claras y sin comprometer la soberanía nacional.

Comentarios