¿Cuándo arranca el periodo de la Cuaresma 2026?

El calendario litúrgico católico marca que en 2026 el Miércoles de Ceniza se celebrará el 18 de febrero, fecha con la que comienza formalmente la Cuaresma, el periodo de preparación espiritual rumbo a la Semana Santa.

Ese día, miles de fieles acudirán a templos para participar en la imposición de la ceniza, uno de los ritos más reconocidos del cristianismo, asociado a la reflexión, la penitencia y la conversión personal.

Las fechas clave rumbo a Pascua

A partir del Miércoles de Ceniza se despliega un recorrido de varias semanas que culmina con la Pascua. Estas son las fechas más relevantes de 2026:

18 de febrero: Miércoles de Ceniza

29 de marzo: Domingo de Ramos

2 de abril: Jueves Santo

3 de abril: Viernes Santo

4 de abril: Sábado Santo

5 de abril: Domingo de Resurrección

Con estas celebraciones se recuerda la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, eje central de la fe católica.

¿Por qué se habla de 40 días?

Aunque entre el inicio de la Cuaresma y el Sábado Santo transcurren 46 días naturales, la Iglesia contabiliza únicamente 40 de penitencia, ya que los domingos quedan excluidos al considerarse jornadas de celebración.

Cabe señalar que el número remite al pasaje bíblico en el que Jesús pasó 40 días en el desierto en ayuno y oración, previo al inicio de su vida pública.

Prácticas tradicionales del periodo

Durante estas semanas, los creyentes suelen reforzar tres ejes espirituales: la oración, la penitencia y la caridad. Entre las prácticas más comunes se encuentran:

Ayuno y abstinencia de carne en fechas determinadas

Momentos de oración y reflexión personal

Obras solidarias y actos de reconciliación

El significado del rito de la ceniza

La imposición de la ceniza en la frente, generalmente en forma de cruz, simboliza humildad, arrepentimiento y renovación espiritual.

Las cenizas proceden de la quema de los ramos bendecidos en el Domingo de Ramos del año anterior, lo que representa un ciclo continuo dentro del calendario litúrgico.

Durante el rito, el ministro pronuncia frases tradicionales como: “Polvo eres y en polvo te convertirás” o “Arrepiéntete y cree en el Evangelio”, expresiones que resumen el sentido de este día.

Con ello, el Miércoles de Ceniza abre oficialmente la cuenta regresiva hacia la Semana Santa de 2026, uno de los momentos más significativos para millones de católicos en México y el mundo.

Comentarios