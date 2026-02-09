Defensa Nacional respalda a Presidenta en Marcha de la Lealtad

La Secretaría de la Defensa de México respaldó este lunes a la presidenta Claudia Sheinbaum durante la conmemoración del 113° aniversario de la Marcha de la Lealtad celebrada en el Zócalo de la Ciudad de México.

El secretario Ricardo Trevilla Trejo aseguró que la lealtad es un principio que ha guiado a México en los "momentos más decisivos de la historia".

"Hoy que recordamos el acto de lealtad de los cadetes del Colegio Militar en 1913 y que lo conmemoramos en este Zócalo Capitalino [...] las Fuerzas Armadas ratificamos a usted y a todas y todos los mexicanos que con valentía y lealtad seguiremos caminando junto a nuestra Comandanta Suprema.

En este evento, Trevilla Trejo reiteró que la seguridad es uno de las prioridades de las autoridades para México.

"Con valentía y lealtad seguiremos defendiendo los pilares de la seguridad de nuestro país, la integridad, independencia y soberanía nacional."

Conmemoran episodio de Colegio Militar en 1913

Esta conmemoración del hecho histórico se lleva a cabo con el respaldo del Heroico Colegio Militar cuando dieron inicio a la Decena Trágica.

Esta rebelión encabezada por los generales Manuel Mondragón y Gregorio Ruiz, se llevó a cabo cuando se levantaron en armas contra el gobierno de Francisco I. Madero.

Sin embargo, los Cadetes afirmaron su lealtad, escoltando al presidente Madero del Castillo de Chapultepec a Palacio Nacional.

Como resultado del movimiento, el presidente Venustiano Carranza inauguró las instalaciones del plantel de Popotla, Ciudad de México.

Este acto demostró "la dedicación, lealtad y compromiso" de los Cadetes dentro de las distintas etaapas de la construcción y estratificación de México, por la que cada año se conmemora esta fecha.

