defensa_nacional_respalda_claudia_sheinbaum_c9faf016ca
Nacional

Defensa Nacional respalda a Presidenta en Marcha de la Lealtad

En este evento, Trevilla Trejo aseguró que la lealtad es un principio que ha guiado a México en los 'momentos más decisivos de la historia'

  • 09
  • Febrero
    2026

La Secretaría de la Defensa de México respaldó este lunes a la presidenta Claudia Sheinbaum durante la conmemoración del 113° aniversario de la Marcha de la Lealtad celebrada en el Zócalo de la Ciudad de México.

defensa-nacional-respalda-claudia-sheinbaum.jpg

El secretario Ricardo Trevilla Trejo aseguró que la lealtad es un principio que ha guiado a México en los "momentos más decisivos de la historia".

"Hoy que recordamos el acto de lealtad de los cadetes del Colegio Militar en 1913 y que lo conmemoramos en este Zócalo Capitalino [...] las Fuerzas Armadas ratificamos a usted y a todas y todos los mexicanos que con valentía y lealtad seguiremos caminando junto a nuestra Comandanta Suprema.

defensa-nacional-respalda-claudia-sheinbaum.jpg

En este evento, Trevilla Trejo reiteró que la seguridad es uno de las prioridades de las autoridades para México.

"Con valentía y lealtad seguiremos defendiendo los pilares de la seguridad de nuestro país, la integridad, independencia y soberanía nacional."

Conmemoran episodio de Colegio Militar en 1913

Esta conmemoración del hecho histórico se lleva a cabo con el respaldo del Heroico Colegio Militar cuando dieron inicio a la Decena Trágica.

defensa-nacional-respalda-claudia-sheinbaum.jpg

Esta rebelión encabezada por los generales Manuel Mondragón y Gregorio Ruiz, se llevó a cabo cuando se levantaron en armas contra el gobierno de Francisco I. Madero.

Sin embargo, los Cadetes afirmaron su lealtad, escoltando al presidente Madero del Castillo de Chapultepec a Palacio Nacional.

Como resultado del movimiento, el presidente Venustiano Carranza inauguró las instalaciones del plantel de Popotla, Ciudad de México.

Este acto demostró "la dedicación, lealtad y compromiso" de los Cadetes dentro de las distintas etaapas de la construcción y estratificación de México, por la que cada año se conmemora esta fecha.


