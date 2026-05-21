Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
sinaloa_seguridad_sheinbaum_e320de0705
Nacional

Sheinbaum confirma ficha roja de Interpol contra Rubén Rocha

Sheinbaum detalló que este mecanismo implica que, en caso de salir de México hacia otro país, las personas señaladas podrían ser detenidas

  • 21
  • Mayo
    2026

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó la existencia de una ficha roja de Interpol en contra del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como de otros exfuncionarios estatales señalados por autoridades de Estados Unidos por presuntos delitos relacionados con narcotráfico.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria explicó que la medida internacional deriva de una orden de aprehensión emitida por la Fiscalía de Nueva York, lo que ha activado alertas de búsqueda en distintos países a través de la Interpol.

Sheinbaum detalló que este mecanismo implica que, en caso de salir de México hacia otro país, las personas señaladas podrían ser detenidas con base en la notificación internacional.

“Hay una orden de aprehensión por parte del gobierno de Estados Unidos, eso hace que se alerten en fichas rojas por parte de la Interpol”, señaló.

ruben-rocha-moya.jpg

La presidenta aclaró que la Fiscalía General de la República (FGR) ya abrió una carpeta de investigación sobre el caso, pero sostuvo que no existe una obligación legal para que el gobierno federal implemente vigilancia especial sobre los señalados.

Explicó que será la propia autoridad ministerial la que desarrolle las investigaciones correspondientes conforme a derecho.

En paralelo, indicó que algunos de los implicados ya han optado por presentarse ante la justicia estadounidense, mientras que la alerta internacional permanece activa para otros exfuncionarios.

Entre los casos mencionados se encuentran el de Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, y Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas del estado, quienes ya se habrían entregado a autoridades de Estados Unidos, de acuerdo con lo informado.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

ordenes_extradicion_cofino_e1bbc0fa6c
Vienen más órdenes de extradición de EUA: Torres Cofiño
sara_carter_sheinbaum_393a3f56ac
Confirma presidenta que Sara Carter pospuso visita a México
aprueban_roberto_lazzeri_como_embajador_mexico_eua_638688b4eb
Aprueban a Roberto Lazzeri como embajador de México en EUA: CSP
publicidad

Últimas Noticias

nl_megaobra_los_tubos_san_pedro_d68c8dd7f5
Prometen 93% menos tráfico con Distribuidor La Alianza
Whats_App_Image_2026_05_21_at_11_53_18_PM_59edb74776
Tasas de morosidad en Estados Unidos alcanzan 13%
finanzas_chile_tomate_54da8cdee5
Enfrentan regios alimentos, tabaco y bebidas más caras
publicidad

Más Vistas

INFO_7_OJOS_a536eafd46
Detienen al boxeador Omar Chávez, hijo de Julio César Chávez
Whats_App_Image_2026_05_20_at_11_01_43_PM_72055581f7
Arrestan a José 'N' de Proyectos 9; lo llevan al MP
Jose_Lobaton_b857f3506c
Ingresa José 'N' al penal de Apodaca por fraude agravado
publicidad
×