Sheinbaum confirma ficha roja de Interpol contra Rubén Rocha

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó la existencia de una ficha roja de Interpol en contra del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como de otros exfuncionarios estatales señalados por autoridades de Estados Unidos por presuntos delitos relacionados con narcotráfico.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria explicó que la medida internacional deriva de una orden de aprehensión emitida por la Fiscalía de Nueva York, lo que ha activado alertas de búsqueda en distintos países a través de la Interpol.

Sheinbaum detalló que este mecanismo implica que, en caso de salir de México hacia otro país, las personas señaladas podrían ser detenidas con base en la notificación internacional.

“Hay una orden de aprehensión por parte del gobierno de Estados Unidos, eso hace que se alerten en fichas rojas por parte de la Interpol”, señaló.

La presidenta aclaró que la Fiscalía General de la República (FGR) ya abrió una carpeta de investigación sobre el caso, pero sostuvo que no existe una obligación legal para que el gobierno federal implemente vigilancia especial sobre los señalados.

Explicó que será la propia autoridad ministerial la que desarrolle las investigaciones correspondientes conforme a derecho.

En paralelo, indicó que algunos de los implicados ya han optado por presentarse ante la justicia estadounidense, mientras que la alerta internacional permanece activa para otros exfuncionarios.

Entre los casos mencionados se encuentran el de Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, y Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas del estado, quienes ya se habrían entregado a autoridades de Estados Unidos, de acuerdo con lo informado.

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