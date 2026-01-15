Podcast
Nacional

Capturan a dos hombres por presunto canibalismo en Tabasco

Autoridades aseguraron que aparte de estas dos personas, otras cinco podrían encontrarse vinculadas a este tipo de delitos

La Fiscalía del Estado de Tabasco detuvo a dos hombres por cometer presuntos actos de canibalismo en el municipio de Centro.

De acuerdo con el fiscal Estatal, Óscar Tonathiu Vázquez confirmó la detención de los dos acusados tras darse a conocer un video grabado en junio de 2025.

"De una investigación paralela, se obtuvo orden de aprehensión contra este sujeto y otros más por diversos delitos, ya fueron vinculados".

Mencionó que aunque se tenga el procesamiento de dos personas, se estima que cinco más se encuentren involucrados en estos delitos.

Este material audiovisual fue pieza clave para el avance de las indagatorias, permitiendo identificar a los ahora detenidos y reunir elementos suficientes para su aseguramiento. 

