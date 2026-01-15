¡De último minuto! NL entrega cuatro vetos al Paquete Fiscal 2026

El paquete fiscal 2026 de Nuevo León entró este miércoles en una etapa decisiva. En un movimiento de último minuto, el Gobierno del Estado notificó al Congreso local sobre cuatro nuevos vetos, incluyendo el de la Ley de Ingresos, cumpliendo así con el plazo legal que venció este miércoles.

Paola Chapa, integrante de la Oficina Jurídica del Gobierno Estatal, acudió a la Oficialía de Partes para entregar la documentación. Con esta acción, el Ejecutivo completa el ciclo de observaciones necesarias para que los legisladores realicen un análisis total del paquete financiero.

Durante la primera sesión permanente del año, los diputados actuaron de inmediato. Los vetos a la Ley de Egresos, que habían sido entregados en cajas el pasado jueves, y los nuevos vetos fueron turnados formalmente con carácter de urgencia a la Comisión de Presupuesto.

Dicha comisión, presidida por la diputada priista Lorena de la Garza, tendrá la tarea de desglosar las objeciones del gobernador Samuel García.

Según las declaraciones de Chapa, las observaciones presentadas este miércoles se limitan a cuatro puntos estratégicos.

“Son nada más cuatro observaciones a diversas leyes, a aquellas leyes que permiten el análisis completo del Paquete Fiscal”, explicó Chapa tras la entrega de los documentos.

Tras la entrega de los vetos al Congreso local, el Gobierno del Estado emitió un comunicado con las observaciones enviadas por Samuel García.

“El Gobernador del Estado reitera que no se harán incrementos a impuestos estatales, incluido el Impuesto Sobre Nómina. En ese sentido, las observaciones formuladas no tienen como finalidad crear nuevas cargas fiscales, sino clarificar, corregir y ordenar los efectos que generan los ajustes realizados por el Poder Legislativo al Paquete Fiscal originalmente presentado por el Ejecutivo”, se lee en el comunicado.

Con la entrega de estas observaciones, el Ejecutivo considera que el Congreso está finalmente en condiciones de realizar un análisis conjunto de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos.

“Con la entrega de estas observaciones, el Congreso se encuentra en aptitud de analizar el Paquete Fiscal (Ingresos – Egresos) y con ello continuar con las negociaciones respecto al mismo”.

Esta acción se interpreta como el paso previo para que el Gobierno y las bancadas retomen las negociaciones.

“El Gobierno del Estado de Nuevo León informó que el Titular del Poder Ejecutivo remitió observaciones a los Decretos aprobados por el H. Congreso del Estado en materia de Disposiciones del Paquete Fiscal 2026 con el propósito de atender omisiones detectadas durante el proceso legislativo, salvaguardar la legalidad presupuestaria y evitar un estado de incertidumbre para la ciudadanía en relación con la recaudación y el ejercicio del gasto público”.

Cabe recordar que el presupuesto aprobado el pasado 17 de diciembre con el voto del bloque opositor (PRI, PAN, PRD) y la diputada independiente Rocío Montalvo establecía un techo financiero que el Ejecutivo considera insuficiente.

Con el paquete de vetos completo, la atención se centra ahora en la mesa de negociación que los coordinadores de las bancadas pretenden establecer con el tesorero estatal, Ulises Carlin.

El Horizonte publicó este martes que los coordinadores de las diversas bancadas en el Congreso del Estado le tomaron la palabra y se declararon listos para atender el llamado de Ulises Carlin de la Fuente, nuevo tesorero estatal, con el objetivo de negociar el Presupuesto 2026.

El reto será conciliar la brecha del 10% (casi $19,000 millones de pesos) que separa la propuesta original del Gobernador de lo aprobado por el Legislativo.

El Congreso aprobó el pasado 17 de diciembre un gasto de $160,952 millones de pesos, que es 10% inferior a los $179,490 millones de pesos que había propuesto el gobernador, Samuel García.

Reacciones de bancadas

Líderes tanto del PRI, PAN, al igual que funcionarios estatales, indican que la reactivación del diálogo es fundamental.

“Pues es que necesitamos 28 votos, tendría que platicar con mis compañeros de los grupos legislativos que, si votamos a favor responsablemente de un proyecto de presupuesto, si el objetivo es subirlo y que no se logren los 28 votos y si no completamos los 28 votos, pues a lo mejor no valdría la pena hacer todo el esfuerzo de presentar una revocación del veto”, dijo el coordinador del PAN, Carlos de la Fuente.

“Todo se puede construir, todo se puede dialogar y todo se puede replantear; queremos conocer también dentro de este veto qué es lo que está planteando el ejecutivo, por qué el veto y qué es lo que él plantearía también como sus temas prioritarios", mencionó el coordinador del PRI, Javier Caballero.

Comentarios