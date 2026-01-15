FIFA confirma campamento de la selección de Uruguay en México

La selección nacional de Uruguay estableció su campamento de concentración en Playa del Carmen, Quintana Roo, para la primera fase de la Copa Mundial de la FIFA 2026, decisión avalada por la FIFA y resultado de una evaluación técnica encabezada por su cuerpo técnico.

La elección permitirá a la delegación uruguaya optimizar tiempos de traslado, descanso y entrenamiento. Desde Cancún, los vuelos a Miami duran alrededor de una hora con veinte minutos, mientras que el trayecto aéreo a Guadalajara supera ligeramente las dos horas.

Este esquema facilitará la preparación entre partidos, considerando que la fase de grupos contempla dos encuentros en Estados Unidos y uno en México.

FIFA confirmó nuestra base operativa en la Copa Mundial: Playa del Carmen 🇲🇽 pic.twitter.com/hmWdIDbZRu — Selección Uruguaya (@Uruguay) January 14, 2026

Instalaciones avaladas por la FIFA

Playa del Carmen cuenta con uno de los dos complejos autorizados por la FIFA en Quintana Roo para recibir selecciones nacionales, junto con Cancún.

La entidad destaca por ofrecer hospedaje, canchas de entrenamiento, gimnasio, áreas médicas y espacios de trabajo en un solo complejo.

Cabe señalar que Quintana Roo será el único estado del país que albergará a dos selecciones durante la justa mundialista.

México superó a ciudades de Estados Unidos

La Asociación Uruguaya de Futbol detalló que Playa del Carmen fue la única sede que cumplió con todos los criterios técnicos, superando a opciones como Tampa, Atlanta, Boca Ratón y Austin.

“La evaluación incluyó infraestructura deportiva, alojamiento, privacidad, logística diaria y calidad de vida para el plantel”, informó el organismo en un comunicado.

Decisión liderada por Marcelo Bielsa

El proceso fue encabezado por el seleccionador Marcelo Bielsa, acompañado por el preparador físico Diego Estavillo y el director de Selecciones Nacionales, Jorge Giordano, quienes realizaron visitas presenciales a cada una de las sedes finalistas.

La posibilidad de evitar traslados prolongados y concentrar todas las actividades en un mismo entorno fue determinante.

Ruta definida en la fase de grupos

Uruguay debutará en el Mundial el 15 de junio ante Arabia Saudita en Miami, volverá a jugar en esa ciudad el 21 de junio frente a Cabo Verde y cerrará la fase de grupos ante España el 26 de junio en el Estadio Akron de Guadalajara.

