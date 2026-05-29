Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
el_horizonte_info7_mx_98_42e274252f
Escena

Muere familiar de Mónica Castañeda de Ventaneando

Por su parte, la conductora ha preferido mantener la situación bajo total hermetismo y no se ha pronunciado públicamente al respecto.

  • 29
  • Mayo
    2026

La producción y el equipo del programa de espectáculos Ventaneando se vistieron de luto tras confirmarse el lamentable fallecimiento de Norma Castañeda a los 61 años, hermana de la reconocida periodista y conductora de televisión, Mónica Castañeda.

La sensible pérdida fue dada a conocer de manera oficial por el equipo del programa de espectáculos, quienes enviaron un mensaje público de apoyo para su colaboradora en estos momentos de profunda pena familiar.

El mensaje de apoyo de la producción de Ventaneando

A través de sus cuentas oficiales en redes sociales, el programa emitió un comunicado para expresar su solidaridad con la presentadora ante la dolorosa e irreparable pérdida.

“En Ventaneando lamentamos profundamente el sensible fallecimiento de Norma Castañeda, hermana de nuestra querida compañera Mónica Castañeda. Nos unimos a la pena que embarga a su familia y seres queridos, deseándoles fortaleza y pronta resignación ante esta irreparable pérdida. Descanse en paz”.

Hasta el momento, la producción de la emisión vespertina no ha compartido más detalles en torno al deceso, por lo que se desconocen las causas del fallecimiento. Por su parte, la conductora Mónica Castañeda ha preferido mantener la situación bajo total hermetismo y no se ha pronunciado públicamente al respecto.

Tras la difusión del mensaje, la sección de comentarios en las plataformas digitales del programa de espectáculos se inundó rápidamente con condolencias, muestras de cariño y mensajes de aliento destinados a la comunicadora, quien es una de las figuras más queridas de la televisión mexicana.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

conmebol_octavos_final_875a19e5ed
Definen los cruces de Octavos de Final de Copa Libertadores 2026
AP_26149290562785_eeb6e7661e
Evacuan a uno de 5 aldeanos atrapados en una cueva en Laos
Seleccion_de_Tunez_73c930737e
Túnez tendrá su campamento mundialista en Monterrey
publicidad

Últimas Noticias

EH_CONTEXTO_43_2f2a80ee62
Antonio Almanza rechaza entregarse a autoridades de EUA
el_horizonte_info7_mx_8_33f097b300
Entrega empleada $2.7 millones en joyería y dinero por extorsión
EH_FALLECIMIENTO_22_508017be18
Muere Kelly Curtis, actriz y hermana de Jamie Lee Curtis
publicidad

Más Vistas

nl_centros_municipios_ca9b4bc90c
Llaman a repoblar los 'centros' de Nuevo León
trabajadores_sacan_provecho_a_prestamos_5cb8126bf5
Se dispara ola de fraudes por Sofomes en Nuevo León
amenaza_escuela_san_pedro2_ca8f802f3b
Suspenden clases en primaria de San Pedro por amenaza de tiroteo
publicidad
×