Muere familiar de Mónica Castañeda de Ventaneando

La producción y el equipo del programa de espectáculos Ventaneando se vistieron de luto tras confirmarse el lamentable fallecimiento de Norma Castañeda a los 61 años, hermana de la reconocida periodista y conductora de televisión, Mónica Castañeda.

La sensible pérdida fue dada a conocer de manera oficial por el equipo del programa de espectáculos, quienes enviaron un mensaje público de apoyo para su colaboradora en estos momentos de profunda pena familiar.

El mensaje de apoyo de la producción de Ventaneando

A través de sus cuentas oficiales en redes sociales, el programa emitió un comunicado para expresar su solidaridad con la presentadora ante la dolorosa e irreparable pérdida.

“En Ventaneando lamentamos profundamente el sensible fallecimiento de Norma Castañeda, hermana de nuestra querida compañera Mónica Castañeda. Nos unimos a la pena que embarga a su familia y seres queridos, deseándoles fortaleza y pronta resignación ante esta irreparable pérdida. Descanse en paz”.

Hasta el momento, la producción de la emisión vespertina no ha compartido más detalles en torno al deceso, por lo que se desconocen las causas del fallecimiento. Por su parte, la conductora Mónica Castañeda ha preferido mantener la situación bajo total hermetismo y no se ha pronunciado públicamente al respecto.

Tras la difusión del mensaje, la sección de comentarios en las plataformas digitales del programa de espectáculos se inundó rápidamente con condolencias, muestras de cariño y mensajes de aliento destinados a la comunicadora, quien es una de las figuras más queridas de la televisión mexicana.

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