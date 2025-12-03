DEA lanza ofensiva directa contra el Cártel de Sinaloa y el CJNG

Washington presentó la iniciativa “Estados Unidos Libre de Fentanilo” y con ello intensificó la presión contra los cárteles mexicanos que mantienen activa la cadena de producción y tráfico de esta droga.

La Administración para el Control de Drogas (DEA) informó que el plan combina operaciones de inteligencia, decomisos estratégicos y una campaña nacional de concientización para reducir tanto la oferta como la demanda del opioide sintético más letal del mundo.

La agencia identifica al Cártel de Sinaloa y al Cártel Jalisco Nueva Generación como los principales responsables del tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos. Según la DEA, la ofensiva ha comenzado a alterar sus métodos y rutas de distribución. Los datos oficiales muestran una disminución importante en la potencia del narcótico. En 2023, el 76 por ciento de las pastillas analizadas contenía una dosis potencialmente mortal; en 2025, ese porcentaje bajó a 29 por ciento. La pureza del polvo también se redujo de 19.5 a 10.3 por ciento.

La reducción en la potencia coincide con un descenso en las muertes por sobredosis a niveles no registrados desde 2020. La DEA informó además que, al primero de diciembre de 2025, ha incautado más de 45 millones de pastillas y más de 9 mil libras de polvo, lo que representa alrededor de 347 millones de dosis que ya no llegaron a las calles.

La agencia también detectó un cambio en las operaciones criminales, con mayor tráfico de polvo y producción de pastillas dentro del propio territorio estadounidense.

En octubre decomisaron más de dos decenas de máquinas prensadoras utilizadas para fabricar las tabletas.

El mensaje de la DEA es contundente. Afirma que está golpeando más fuerte y actuando con mayor rapidez para desmantelar las redes de los cárteles mexicanos. Menor pureza y más decomisos significan mayores costos, riesgos logísticos y pérdida de control sobre el mercado. La ofensiva, dice la agencia, no se limita a lo policial. Busca involucrar a médicos, maestros, familias y líderes comunitarios en campañas educativas y preventivas para cerrar el paso al consumo.

Desde 2021, los opioides sintéticos han provocado la muerte de casi 325 mil personas en Estados Unidos. Con “Estados Unidos Libre de Fentanilo”, la DEA intenta frenar esa cifra y cortar el vínculo entre la producción mexicana y el consumo estadounidense. La estrategia combina inteligencia, cooperación social y acciones judiciales para reducir el espacio de operación del Cártel de Sinaloa y del Cártel Jalisco Nueva Generación, que hoy enfrentan una persecución más cerrada y coordinada en ambos lados de la frontera.

