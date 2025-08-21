Cerrar X
Internacional

DEA elogia la 'disposición' de México a cooperar con EUA

El director de la Administración para el Control de Drogas, Terry Cole, destacó este jueves la “disposición sin precedentes” de México para colaborar con EUA

  • 21
  • Agosto
    2025

El director de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Terry Cole, destacó este jueves la “disposición sin precedentes” de México para colaborar con Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico, a pesar de que el gobierno de Claudia Sheinbaum negó la existencia de una operación conjunta en la frontera.

“Considero que, debido a los esfuerzos del presidente (Donald Trump) con México, estamos viendo una disposición sin precedentes de ese país a cooperar con Estados Unidos y nuestro personal. Pienso que juntos podemos seguir salvando la mayor cantidad de vidas estadounidenses posible”, declaró Cole en entrevista con Fox News.

El funcionario también fue cuestionado sobre los supuestos planes de la Casa Blanca para “bombardear” a los cárteles mexicanos como parte de una estrategia antidrogas. Al respecto, aseguró que la DEA respaldará cualquier decisión del presidente Trump. “Cumpliremos nuestra misión”, subrayó.

Las declaraciones se producen días después de que la DEA anunciara el llamado Proyecto Portero, presentado como un esfuerzo binacional para desmantelar las redes de tráfico que inundan a las comunidades estadounidenses con drogas sintéticas.

Según la agencia, en la iniciativa participarían fuerzas de seguridad, fiscales y agencias de inteligencia de ambos países.

No obstante, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó esa versión y aclaró que no existe tal acuerdo. “No hay ningún acuerdo con la DEA”, afirmó el miércoles. La mandataria reconoció que sí hay coordinación en materia de seguridad con Washington, pero “siempre con respeto a las soberanías”.

“No sé cuál sea su intención, la verdad, decir que hay un operativo especial en la frontera, cuando no lo hay. Entonces, pues en todo caso ellos tendrían que decir por qué”, señaló Sheinbaum.

En paralelo, Cole aseguró que la DEA ha reforzado los decomisos y que actualmente incautan “más cocaína que en años pasados”.

El Proyecto Portero fue anunciado por la DEA el pasado 18 de agosto, con el objetivo de coordinar estrategias, identificar objetivos comunes y fortalecer el intercambio de inteligencia.

Desde que retomó la presidencia en enero, Donald Trump ha colocado la lucha contra el fentanilo como prioridad de su agenda.

Según datos de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), esta droga sintética, fabricada con precursores químicos provenientes de China y procesada en gran parte en México, según Washington, provocó más de 48,000 muertes por sobredosis en 2024 en Estados Unidos.


Comentarios

Etiquetas:
