Defensa de García Luna buscará un nuevo juicio

La defensa del exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, informó que buscará un nuevo juicio tras recabar nuevas pruebas que podrían probar la inocencia del exfuncionario.

César de Castro, abogado de García Luna, aseguró en un escrito dirigido al juez Brian Cogan, que varias personas, entre ellas antiguos elementos de seguridad, se pusieron en contacto con su equipo legal para facilitar nuevas pruebas que podría abrir la posibilidad de realizar un nuevo juicio.

Here's the filing Garcia Luna's attorneys submitted to the court today: pic.twitter.com/LJJluZeIyy