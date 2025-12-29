Podcast
Nuevo León

Destacan avances históricos en movilidad en NL: Miguel Flores

El Gobierno estatal resalta camiones nuevos, modernización del Sintram y nuevas líneas del Metro como logros sin precedentes en movilidad

  • 29
  • Diciembre
    2025

El secretario general de Gobierno, Miguel Ángel Flores Serna, afirmó que la actual administración estatal ha logrado avances históricos en materia de movilidad, al impulsar proyectos que no se realizaron en gobiernos anteriores.

“El gobernador Samuel García ha hecho lo que nadie quiso ni pudo hacer por nuestro estado en materia de movilidad, y quiero felicitarlo por todo el trabajo que ha realizado este año”, expresó el funcionario.

Transporte moderno y eficiente

Flores Serna destacó que la incorporación de 4,000 camiones nuevos y equipados, así como la modernización tecnológica del Sintram para reducir el tráfico, representan un cambio significativo en el sistema de transporte público.

frbae.JPG

A ello se suma la construcción de dos nuevas líneas del Metro, consideradas obras clave para mejorar la conectividad en el área metropolitana.

Compromiso permanente

El secretario general de Gobierno aseguró que la administración estatal mantendrá el esfuerzo para fortalecer el transporte público, con el objetivo de ofrecer una movilidad moderna, eficiente y sustentable para los nuevoleoneses.

“Estamos construyendo la movilidad que siempre debimos tener. Sé que aún falta mucho por hacer y estoy seguro de que este 2026 vamos por mucho más”, señaló.

Finalmente, Flores Serna subrayó que durante el próximo año se continuará con la consolidación de estos proyectos estratégicos, con el fin de elevar la calidad de vida en Nuevo León y mantenerlo como un referente nacional para nacer, crecer, educarse y vivir.


Comentarios

