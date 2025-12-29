Embajador Johnson lamenta accidente del tren Interoceánico

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, expresó sus condolencias a las familias de las víctimas del descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca, accidente que dejó un saldo de 13 personas fallecidas y 98 lesionadas, de acuerdo con la Secretaría de Marina (Semar).

“Expresamos nuestras más sinceras condolencias a las familias y seres queridos de quienes perdieron la vida en el reciente accidente ferroviario en Oaxaca. Nuestros pensamientos y oraciones también están con las personas lesionadas y con todos los afectados”, señaló el diplomático estadounidense.

Saldo del accidente

El incidente ocurrió cuando el Tren Interoceánico, en el que viajaban alrededor de 250 personas, se descarriló en territorio oaxaqueño.

La Semar informó que, de los 98 lesionados, 36 permanecen hospitalizados, mientras que el resto presentó heridas menores.

Amplio operativo de atención

Tras el accidente, la Secretaría de Marina desplegó un operativo de emergencia con 360 elementos navales, además de 20 vehículos, cuatro ambulancias terrestres, tres ambulancias aéreas y un dron táctico, con el fin de apoyar en las labores de búsqueda, localización y atención a los pasajeros.

La dependencia reiteró su compromiso de servicio y señaló que continuará colaborando de manera coordinada con las autoridades competentes para el esclarecimiento de los hechos, así como para garantizar la seguridad y el bienestar de la población afectada.

