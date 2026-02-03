Podcast
Nacional

Descarta Sheinbaum candidatura de Alicia Bárcena a la ONU

Claudia Sheinbaum explicó que Alicia Bárcena no buscará la Secretaría General de la ONU porque la requiere para coordinar proyectos estratégicos de inversión

  • 03
  • Febrero
    2026

La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró este martes que el gobierno federal decidió no impulsar la candidatura de Alicia Bárcena, actual titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), para la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas, debido a que su perfil es considerado indispensable en los planes de inversión pública del país.

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que inicialmente se contempló a Bárcena para el organismo internacional, pero se optó por mantenerla en el gabinete para encabezar tareas estratégicas dentro del Consejo de Planeación de la Inversión.

“Alguna vez pensamos que podíamos proponer a Alicia como secretaria general de Naciones Unidas, pero yo le dije: ‘¿por qué no nos ayudas en esta parte de planeación?’”, relató.

Un papel central en el Plan México

Sheinbaum subrayó que la funcionaria tendrá un rol relevante en la definición y seguimiento de los proyectos de infraestructura previstos para los próximos años, como parte del fortalecimiento del llamado Plan México.

“Alicia es extraordinaria, es buenísima y nos va a ayudar, además de la Secretaría de Medio Ambiente, a todo este proceso también de planeación”, sostuvo.

Añadió que la experiencia internacional de Bárcena será clave para atraer inversiones y coordinar estrategias con otros países.

“Ella tiene muchos contactos internacionales y es un muy buen plan. Es el fortalecimiento del Plan México”, afirmó.

Inversión pública, prioridad del gobierno

Por otra parte, la titular del Poder Ejecutivo federal recordó que este año se destinará un 2% adicional del PIB a inversión pública en infraestructura, cifra que consideró fundamental para impulsar el crecimiento económico y el desarrollo regional.

En ese contexto, reiteró que la permanencia de Bárcena en el gabinete responde a la necesidad de contar con perfiles técnicos y con trayectoria internacional en la planeación de los grandes proyectos del sexenio.

Con ello, el gobierno mexicano decidió respaldar a la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, como aspirante a encabezar la ONU, mientras Alicia Bárcena se mantiene como pieza clave en la estrategia de inversión nacional.


