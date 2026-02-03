Presentan plan de inversión de $5.6 billones para infraestructura

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presentó el Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar 2026-2030, con el que el gobierno federal busca detonar el crecimiento económico y fortalecer los servicios básicos del país mediante una inversión pública y mixta estimada en $5.6 billones de pesos.

Durante la conferencia matutina, el titular de la dependencia, Édgar Amador Zamora, explicó que la estrategia responde a una visión que va más allá de los indicadores macroeconómicos.

“Necesitamos complementar el crecimiento con justicia, con distribución del ingreso”, subrayó.

Energía y transporte, en el centro del plan

Hacienda detalló que los recursos se canalizarán a ocho sectores estratégicos, con energía como principal rubro al concentrar 54% de la inversión, seguido de trenes (16%), carreteras (14%), puertos (6%), salud (6%) y agua (3%), además de otros proyectos en educación y conectividad.

Amador Zamora recalcó que el eje rector será la inversión pública.

“Ese es el centro de la estrategia. La inversión pública no solo genera crecimiento, también tiene la capacidad de multiplicar sus efectos en el resto de la economía”, afirmó.

Un consejo para vigilar las obras

Para coordinar la ejecución del programa, el gobierno creará un Consejo de Planeación Estratégica de la Inversión, que estará encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum y reunirá a todas las dependencias involucradas.

“Este Consejo va a priorizar los proyectos y dar seguimiento puntual al avance físico y financiero, para detectar a tiempo dónde faltan recursos o trámites”, explicó el secretario.

Fondos especiales y cambios legales

Cabe señalar que dicho plan contempla la creación de nuevos vehículos de inversión, como fondos especializados en infraestructura, además de una actualización del marco legal para agilizar los procesos y transparentar la ejecución de los proyectos.

“Buscamos esquemas más eficientes en costos y con total claridad para los inversionistas y para la ciudadanía”, señaló Amador Zamora.

También se integrará una base de datos nacional que permitirá consultar el avance de cada obra y servirá como herramienta de planeación.

Crecimiento con enfoque regional

Hacienda estima que solo en 2026 la inversión adicional en infraestructura alcanzará $722 mil millones de pesos, equivalentes a 1.9% del PIB, cifra que se sumará a lo ya previsto en el presupuesto.

El funcionario sostuvo que el impacto será amplio:

“Lo que queremos lograr es prosperidad compartida, empleos bien remunerados y desarrollo regional”.

Finalmente, destacó que el programa apunta a reforzar la soberanía del país en sectores clave.

“Vamos a mejorar nuestra soberanía energética y nuestra capacidad en infraestructura”, concluyó.

