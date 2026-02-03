Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
plan_inversion_hacienda_3dfe4c7243
Nacional

Presentan plan de inversión de $5.6 billones para infraestructura

La SHCP presentó un plan de inversión por $5.6 billones de pesos para 2026-2030, enfocado en energía, trenes y carreteras, con el fin de impulsar crecimiento

  • 03
  • Febrero
    2026

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presentó el Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar 2026-2030, con el que el gobierno federal busca detonar el crecimiento económico y fortalecer los servicios básicos del país mediante una inversión pública y mixta estimada en $5.6 billones de pesos.

Durante la conferencia matutina, el titular de la dependencia, Édgar Amador Zamora, explicó que la estrategia responde a una visión que va más allá de los indicadores macroeconómicos.

“Necesitamos complementar el crecimiento con justicia, con distribución del ingreso”, subrayó.

EH UNA FOTO.jpg

Energía y transporte, en el centro del plan

Hacienda detalló que los recursos se canalizarán a ocho sectores estratégicos, con energía como principal rubro al concentrar 54% de la inversión, seguido de trenes (16%), carreteras (14%), puertos (6%), salud (6%) y agua (3%), además de otros proyectos en educación y conectividad.

Amador Zamora recalcó que el eje rector será la inversión pública.

“Ese es el centro de la estrategia. La inversión pública no solo genera crecimiento, también tiene la capacidad de multiplicar sus efectos en el resto de la economía”, afirmó.

Captura de pantalla 2026-02-03 080900.png

Un consejo para vigilar las obras

Para coordinar la ejecución del programa, el gobierno creará un Consejo de Planeación Estratégica de la Inversión, que estará encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum y reunirá a todas las dependencias involucradas.

“Este Consejo va a priorizar los proyectos y dar seguimiento puntual al avance físico y financiero, para detectar a tiempo dónde faltan recursos o trámites”, explicó el secretario.

Fondos especiales y cambios legales

Cabe señalar que dicho plan contempla la creación de nuevos vehículos de inversión, como fondos especializados en infraestructura, además de una actualización del marco legal para agilizar los procesos y transparentar la ejecución de los proyectos.

“Buscamos esquemas más eficientes en costos y con total claridad para los inversionistas y para la ciudadanía”, señaló Amador Zamora.

También se integrará una base de datos nacional que permitirá consultar el avance de cada obra y servirá como herramienta de planeación.

Captura de pantalla 2026-02-03 080843.png

Crecimiento con enfoque regional

Hacienda estima que solo en 2026 la inversión adicional en infraestructura alcanzará $722 mil millones de pesos, equivalentes a 1.9% del PIB, cifra que se sumará a lo ya previsto en el presupuesto.

El funcionario sostuvo que el impacto será amplio:

“Lo que queremos lograr es prosperidad compartida, empleos bien remunerados y desarrollo regional”.

Finalmente, destacó que el programa apunta a reforzar la soberanía del país en sectores clave.

“Vamos a mejorar nuestra soberanía energética y nuestra capacidad en infraestructura”, concluyó.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

papa_insta_renovar_tratado_start_iii_b6b55be9a8
Papa León XIV instó a renovar con urgencia el tratado 'START III'
dengue_influenza_tamaulipas_744ef32320
Reporta Salud bajos casos de influenza y dengue en altiplano
Whats_App_Image_2026_02_04_at_2_07_55_AM_f15432b83f
Impulsan inversión para generar miles de empleos
publicidad

Últimas Noticias

sheinbaum_visita_nuevo_leon_1d13d5291e
Visitará Sheinbaum Nuevo León el 7 y 8 de febrero
INFO_7_UNA_FOTO_2026_02_04_T125112_143_d1bde6993a
Detienen en Tlaxcala a exalcalde prófugo de Cuautempan
HAV_Ce_Wl_Xk_AAK_Y4_1_3bea0f5496
Rocha y García Harfuch revisan estrategia de seguridad en Sinaloa
publicidad

Más Vistas

tamaulipas_karime_gonzalez_a2d091ac19
Buscan a Karime Duck González, desaparecida en Matamoros
hombre_muerto_camioneta_matamoros_2dd6eb96cd
Muere hombre tras presunto ataque armado en Matamoros
Whats_App_Image_2026_02_03_at_10_46_10_PM_1_c82095e08a
Texas y Coahuila invertirán $50 mdd en Puente Internacional
publicidad
×