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Cofepris avala playas en México; 99.6% son aptas para vacacionar

Cofepris informó que 99.6% de las playas en México son aptas para Semana Santa 2026. Solo Playa Tijuana presenta riesgo sanitario

  • 31
  • Marzo
    2026

A días del arranque de Semana Santa 2026, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) informó que prácticamente todas las playas del país son seguras para uso recreativo.

El organismo detalló que el 99.6 por ciento de las playas analizadas cumplen con los criterios sanitarios, luego de revisar dos mil 358 muestras de agua de mar en 289 playas ubicadas en 17 estados costeros.

De ese total, 288 playas fueron consideradas aptas para los vacacionistas.

Tamaulipas, con playas en condiciones óptimas

En el caso de Tamaulipas, todas las playas evaluadas resultaron aptas para uso recreativo.

En Ciudad Madero, Playa Miramar registró niveles de entre 10 y 11 NMP/100 mL de enterococos, dentro del rango permitido.

En Matamoros, Playa Bagdad presentó mediciones de 14 NMP/100 mL, también consideradas seguras.

Mientras que en Soto la Marina, Playa La Pesca se mantuvo entre 10 y 16 NMP/100 mL, y en Aldama, Barra del Tordo reportó valores de 10, confirmando condiciones sanitarias adecuadas.

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Playas destacadas por su limpieza

Entre los destinos que sobresalieron por su calidad de agua se encuentran:

  • Playa del Carmen, Cozumel e Isla Mujeres, en Quintana Roo
  • Acapulco e Ixtapa, en Guerrero
  • Bahía de Banderas, en Nayarit
  • Playa Azul y Galindo, en Veracruz
  • Playa Balandra, en Baja California Sur

En particular, Acapulco e Ixtapa destacaron tras haber superado evaluaciones negativas en periodos anteriores.

Una alerta en Baja California

El único punto que rebasó los niveles permitidos fue Playa Tijuana, en Baja California, donde se detectaron condiciones que representan un riesgo para la salud.

Las autoridades sanitarias llamaron a la población a evitar ingresar al mar en esta zona hasta nuevo aviso.

Factores que afectan la calidad del agua

Cofepris explicó que la calidad del agua puede verse afectada por diversos factores, entre ellos:

  • Descargas de drenaje pluvial
  • Aguas residuales tratadas
  • Asentamientos irregulares
  • Escorrentías contaminadas
  • Comercio informal
  • Alta afluencia de bañistas
  • Falta de infraestructura sanitaria

Además, aclaró que este monitoreo es independiente de las acciones por el derrame de hidrocarburo en costas de Veracruz y Tabasco.

Por su parte, la Cofepris exhortó a los visitantes a contribuir con el cuidado de las playas, evitando tirar basura y reportando cualquier anomalía a los comités locales o mediante plataformas oficiales.

 


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