El buque Elcano arriba a Veracruz y refuerza lazos navales

El buque escuela Juan Sebastián de Elcano arribó este martes al puerto de Veracruz, uno de los sitios más emblemáticos del Golfo de México y punto histórico donde desembarcó Hernán Cortés en 1519.

La emblemática embarcación, un bergantín-goleta de la Armada de España, atracó ante la mirada de cientos de habitantes y turistas que se congregaron para presenciar su llegada.

A bordo viajan 73 guardiamarinas, acompañados por una tripulación integrada por oficiales, suboficiales y personal de marinería, como parte del XCVIII Crucero de Instrucción. La nave zarpó desde Cádiz y permanecerá en el puerto mexicano hasta el próximo 5 de abril.

Su visita tiene como objetivo fortalecer los lazos de cooperación y camaradería con la Secretaría de Marina-Armada de México, además de fomentar el intercambio cultural y el espíritu marinero.

Tradición y mestizaje en la bienvenida

El recibimiento incluyó expresiones culturales típicas de la región, como el fandango y danzas jarochas, que reflejan el mestizaje entre tradiciones españolas, indígenas y africanas.

Veracruz mantiene una conexión histórica con España de más de cinco siglos. Fue en esta zona donde Cortés llegó con su expedición proveniente de Cuba y fundó la Villa Rica de la Vera Cruz, considerada el primer asentamiento español en América.

El buque, con 98 años de servicio, lleva el nombre de Juan Sebastián Elcano, quien completó la primera vuelta al mundo en 1522.

Durante su estancia, la embarcación estará abierta al público con recorridos guiados por su tripulación, permitiendo a los visitantes conocer su historia y funcionamiento.

El itinerario del navío contempla escalas en diversos países de América y el Caribe, así como en Estados Unidos, antes de concluir su travesía el 31 de julio con su regreso a Cádiz.

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