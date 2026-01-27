Podcast
sheinbaum_tren_interoceanico_cff3be7f38
Nacional

Detienen a maquinista principal del tren descarrilado en Oaxaca

El maquinista principal del Tren Interoceánico, el cual se descarriló el pasado 28 de diciembre, fue detenido este lunes e identificado como Felipe de Jesús 'N'

  • 27
  • Enero
    2026

El maquinista del Tren Interoceánico, el cual se descarriló el pasado 28 de diciembre en el Istmo de Tehuantepec, ya fue detenido.

De acuerdo con las autoridades estatales de Oaxaca y el Registro Nacional de Detenciones, el hombre fue identificado como Felipe de Jesús “N” y detenido este lunes por la Policía Federal Ministerial.

De acuerdo con las autoridades, fue identificado como el "maquinista principal" del tren.

Descarrilamiento dejó 14 muertos

Fue el pasado 28 de diciembre de 2025 cuando se reportó el descarrilamiento del Tren Interoceánico, en el cual viajaban 250 personas, entre pasajeros y tripulación, dejando como saldo 14 fallecidos y 97 lesionados, esto de acuerdo a datos compartidos por la Secretaría de Marina.

El accidente se produjo después de que saliera de la estación Ixtepec, cuando en una zona de las vías con una curva se salió de las vías para después caer hacia un barranco.

Accidente fue por exceso de velocidad

De acuerdo con la titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy, el descarrilamiento se debió a que el tren viajaba a exceso de velocidad, por lo que la institución ejercerá acción penal por los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas, contra quien resulte responsable.

Esta información se confirmó por la FGR, después de que se inspeccionara la caja negra y que los expertos determinaran que el tren viajaba a 65 km/h, cuando lo permitido es de 50 km/h cuando se transporta pasajeros y de 45km/h cuando se lleva carga.


Comentarios

