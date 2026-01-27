FGR señala exceso de velocidad como causa de descarrilamiento

La Fiscalía General de la República concluyó de manera preliminar que el descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca fue provocado por exceso de velocidad, responsabilidad directa de los maquinistas, por lo que ejercerá acción penal por los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas.

En un mensaje a medios, la Fiscal General de la República, Ernestina Godoy, señaló que de acuerdo con el análisis de la caja negra permitió determinar que la velocidad máxima permitida en el tramo donde ocurrió el accidente era de 50 kilómetros por hora para trenes de pasajeros, sin embargo el tren circulaba a 65 kilómetros por hora al ingresar a la curva donde se produjo el siniestro. Además, se registraron velocidades de hasta 111 kilómetros por hora en zonas rectas donde el límite era de 70 kilómetros por hora.

Señalan posibles factores de siniestro ferroviario

La FGR señaló que el sistema de frenado funcionaba adecuadamente y que el tren incluso registró paradas completas en estaciones previas, pero que posteriormente el maquinista aceleró de manera considerable hasta el punto del descarrilamiento.

También se destacó que el exceso de velocidad en trenes es particularmente peligroso debido a la masa del convoy, el radio de las curvas y el incremento de la fuerza centrífuga, factores que pueden provocar la salida de las vías y el vuelco de los vagones.

En cuanto a la infraestructura ferroviaria, la fiscalía informó que las inspecciones iniciales no encontraron daños en rieles, fijaciones, durmientes, balasto, sub balasto o terraplenes distintos a los atribuibles al propio siniestro.

Tampoco se detectaron fallas en los componentes del tren, las ruedas, las superficies de rodadura, las zapatas ni los mecanismos de acople, por lo que se descartaron fallas estructurales o mecánicas como causa del accidente.

Responsables no cumplieron con normatividad

Con base en los hallazgos preliminares, la fiscalía determinó que las personas responsables de la operación del tren no cumplieron con la normatividad vigente, por lo que se ejercerá acción penal. La carpeta de investigación se sustenta en diligencias ministeriales, dictámenes periciales y trabajos policiales de gabinete y campo.

La FGR indicó que continúan los estudios técnicos en materia de topografía, alineamiento, geometría, geotecnia, calidad de materiales y características del material rodante, con el fin de descartar otros factores y esclarecer plenamente los hechos, garantizar la reparación integral del daño a las víctimas y evitar la impunidad.

Asimismo, la fiscalía informó que trabaja de manera coordinada con la Secretaría de Gobernación, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, el IMSS, IMSS Bienestar, ISSSTE y la Secretaría de Marina en una mesa permanente de atención a víctimas, para integrar expedientes clínicos y obtener dictámenes periciales que permitan la clasificación legal de las lesiones y la reparación del daño.

El informe fue presentado como un reporte inicial dentro del derecho de las víctimas y de la sociedad a conocer la verdad de lo ocurrido, con la aclaración de que se mantienen en reserva ciertos actos de investigación conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales.

