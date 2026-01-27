Capturan "El Seven", presunto líder criminal en Estado de México

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México capturó este martes a Juan "N", alias "El Seven" presunto líder de una facción relacionada a una organización criminal oriunda de Michoacán.

En colaboración con personal de su similar del Estado de México, el hombre fue encontrado al interior de un inmueble del municipio de Amecameca de Juárez, Estado de México.

Este hombre fue detenido por su presunta participación en delitos de alto impacto en la Ciudad de México, Estado de México y Morelos, incluido el homicidio calificado en grado de tentativa.

Trasladado hacia Reclusorio Varonil Sur

A través de redes sociales, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México dio a conocer dicha aprehensión y su posterior traslado hacia las instalaciones del Reclusorio Preventivo Varonil Sur, donde un juez determinará su situación jurídica.

Agentes de nuestra @PDI_FGJCDMX, en colaboración con la @FiscaliaEdomex lograron la detención de Juan “N”, alias “El Seven”, sobre el que pesaba un orden de reaprehensión, y que es señalado como líder de una de las facciones de la organización criminal “La Familia Michoacana”.… pic.twitter.com/a4Mqd3JsxA — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) January 27, 2026

