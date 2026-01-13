Podcast

Nacional

Detienen a operadores clave del CJNG en Jalisco y Nayarit

Autoridades federales capturaron a dos operadores regionales del CJNG en operativos simultáneos en Jalisco y Nayarit; aseguraron armas, drogas y vehículos

  • 13
  • Enero
    2026

En operativos realizados en los estados de Jalisco y Nayarit, autoridades federales detuvieron a cuatro presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), entre ellos dos operadores regionales considerados objetivos prioritarios por su alto nivel de violencia y coordinación criminal.

El Gabinete de Seguridad informó que las acciones fueron encabezadas por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República (FGR).

Captura en Zapopan

El primer operativo se llevó a cabo durante un cateo en el fraccionamiento Las Cañadas, en el municipio de Zapopan, Jalisco, donde fue detenido José Gabriel Soto, alias El Uber, de 26 años de edad.

De acuerdo con las autoridades, Soto era líder de una célula delictiva y uno de los principales generadores de violencia en la zona metropolitana de Guadalajara, dedicado a actividades como narcotráfico, extorsión, secuestro, homicidio y tráfico de armas.

En el mismo operativo fueron detenidos Mauricio Cruz y Carlos Alberto Quezada. Además, se aseguraron un arma larga, dos armas cortas, cargadores, cartuchos, 500 dosis de metanfetamina, cinco vehículos, un inmueble y diez teléfonos celulares.



Operador regional detenido en Tepic

En un segundo despliegue, realizado en Tepic, Nayarit, fuerzas federales capturaron a Luis Ignacio Cárdenas, alias El Cárdenas, de 46 años, identificado como operador regional del CJNG en Nayarit y Jalisco.

Las instituciones de seguridad señalaron que Cárdenas coordinaba el traslado de droga por vía aérea y marítima, utilizando aeronaves y embarcaciones pequeñas, además de una red de pistas clandestinas y puertos.



También mantenía contacto con agentes financieros para operaciones de lavado de dinero.

Al momento de su captura, a El Cárdenas se le aseguraron un arma larga, un cargador, dosis de cocaína y metanfetamina, 20 cartuchos, un vehículo, tres teléfonos celulares y una tableta electrónica.


