Detienen en Azcapotzalco a presunto extorsionador

Autoridades de la Ciudad de México detuvieron a Simón Giovanni “N”, presunto integrante de un grupo delictivo vinculado al narcomenudeo y la extorsión, durante un cateo realizado en la alcaldía Azcapotzalco.

El operativo fue encabezado por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Fiscalía General de Justicia capitalina, con apoyo del Gabinete de Seguridad del Gobierno federal, como parte de las acciones contra delitos de alto impacto.

Aseguran droga y posibles pruebas de extorsión

Durante la intervención en el inmueble, las autoridades aseguraron dosis de presunta droga, un teléfono celular y una libreta con anotaciones, las cuales podrían estar relacionadas con actividades de extorsión.

De acuerdo con los primeros informes, el detenido estaría vinculado con un grupo generador de violencia que opera en la zona norte de la capital.

Refuerzan combate a delitos de alto impacto

El titular de la SSC, Pablo Vázquez Camacho, destacó que este tipo de acciones forman parte de una estrategia permanente para desarticular estructuras criminales.

#Importante | En @AzcapotzalcoMx, compañeros de @SSC_CDMX y @FiscaliaCDMX, con apoyo de las instancias del @GabSeguridadMX, ejecutaron una orden de cateo donde detuvieron a Simón Giovanni "N", identificado como integrante de un grupo delictivo generador de violencia dedicado al… pic.twitter.com/a1EXAI9rEJ — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) December 20, 2025

“Seguimos con paso firme en el combate a los delitos de alto impacto y la desarticulación de grupos delictivos”, afirmó el funcionario, al subrayar que el objetivo es fortalecer la seguridad y la paz en la Ciudad de México.

Comentarios