Ayuso pone a México como eje clave para inversión madrileña

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, aseguró este lunes en Ciudad de México que el país ocupa un lugar prioritario para la inversión madrileña, al destacar la fortaleza económica entre ambas naciones y defender el papel de la llamada “gran comunidad hispana” como motor de desarrollo bajo principios de democracia liberal y respeto institucional.

Ante empresarios, inversionistas y representantes de compañías mexicanas y españolas reunidos en la Cámara Española de Comercio, la mandataria regional subrayó el peso estratégico de México como uno de los principales socios económicos de Madrid.

Inversión mexicana en Madrid supera 4 mil 600 millones de euros

Díaz Ayuso detalló que desde 2019 las empresas mexicanas han invertido más de 4 mil 600 millones de euros en Madrid, generando más de 30 mil empleos en sectores como alimentación, construcción, servicios financieros y tecnología.

A su vez, destacó que Madrid se mantiene como uno de los principales inversores en México, con una captación de 7 mil 400 millones de euros durante los últimos siete años, consolidando una relación económica de doble vía con alto impacto en empleo, infraestructura y desarrollo empresarial.

Durante su intervención, la presidenta madrileña afirmó que la Comunidad de Madrid representa cerca del 20% de la economía nacional española y mantiene un crecimiento del PIB del 3.1%, por encima de la media del país.

Con estos datos, buscó posicionar a Madrid como una plataforma estratégica para el capital internacional, especialmente para empresas mexicanas interesadas en expandirse hacia Europa.

Mensaje político en medio de tensiones diplomáticas

Aunque defendió la necesidad de reforzar alianzas entre México y España, Ayuso también lanzó críticas indirectas hacia gobiernos que, según dijo, debilitan instituciones democráticas, erosionan el poder judicial y afectan la certeza para la inversión.

Sin mencionar de forma directa a la presidenta Claudia Sheinbaum, sus declaraciones se producen en un contexto marcado por diferencias previas respecto a temas históricos como las solicitudes de disculpa a la Corona española por los agravios de la conquista.

Ayuso insistió en que el sector privado debe ser defendido como motor de oportunidades, crecimiento y consolidación de la clase media, a la que atribuyó buena parte de la estabilidad y prosperidad madrileña.

“Tenemos que defender a la empresa como motor de creación de oportunidades”, enfatizó, al tiempo que llamó a México y España a respetar reglas institucionales claras para fortalecer su relación económica.

Como parte de su visita, la presidenta madrileña también participará en el encuentro “Celebración por la Evangelización y el Mestizaje en México: Malinche y Cortés”, junto a Nacho Cano, creador del musical “Malinche”, una obra que ha generado debate por su interpretación del legado de la hispanidad.

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