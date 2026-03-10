Empresarios nórdicos buscan invertir en México: Sheinbaum

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que empresarios de alto nivel provenientes de países nórdicos se encuentran en el país con el objetivo de analizar nuevas oportunidades de inversión.

Durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional, la mandataria señaló que los directivos han sostenido reuniones previas con integrantes del gabinete económico y que posteriormente participarán en un encuentro directo con ella.

“Tienen aquí algunos días, han estado reuniéndose con el Gabinete Económico y el día de hoy los va a recibir justo aquí en el Salón de Tesorería”, explicó Sheinbaum.

Sheinbaum indicó que se trata de empresarios destacados de Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia, interesados en ampliar su presencia en el mercado mexicano.

“Están interesados en invertir en México, son los principales empresarios de los países nórdicos… y va a ser un diálogo, están interesados en invertir en distintos temas”, agregó.

Más de 80 directivos visitan México para explorar negocios

La visita fue confirmada por la Secretaría de Relaciones Exteriores, que informó que más de 80 directores ejecutivos de empresas nórdicas realizan una gira de trabajo en la capital del país.

El grupo fue recibido por el canciller Juan Ramón de la Fuente, quien destacó que el objetivo es fortalecer la cooperación económica y abrir nuevas oportunidades de inversión.

De acuerdo con el funcionario, el comercio entre México y los países nórdicos supera los $5 mil millones de dólares anuales, además de que actualmente más de 500 empresas de esa región operan en territorio mexicano.

Cabe destacar que dichas compañías participan en sectores estratégicos como:

Telecomunicaciones

Manufactura avanzada

Ingeniería

Productos farmacéuticos

Energías renovables

Transporte

Tecnologías industriales

“La Secretaría de Relaciones Exteriores facilita el diálogo entre gobiernos y empresas para identificar oportunidades de inversión y promoción comercial”, señaló el canciller.

Este lunes, el canciller Juan Ramón de la Fuente dio la bienvenida a México a más de 80 directores y directoras ejecutivas de empresas provenientes de Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia, quienes realizan una visita de trabajo en la capital del país para reunirse con la… pic.twitter.com/CDHjqZlER2 — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) March 10, 2026

Dentro de la delegación empresarial se encuentran representantes de compañías internacionales como:

Ericsson

Nokia

Volvo

AstraZeneca

Las reuniones buscan identificar proyectos de inversión y ampliar la cooperación tecnológica e industrial con México.

Por otra parte, la delegación forma parte de una iniciativa anual impulsada por el Grupo Wallenberg, que reúne a empresas líderes de los países nórdicos para realizar visitas estratégicas a distintos mercados internacionales.

En 2026, México fue seleccionado como destino de esta misión empresarial, lo que representa la primera visita de este tipo que el grupo realiza al país.

