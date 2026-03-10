Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
sheinbaum_empresarios_nordicos_495dfa3bf2
Nacional

Empresarios nórdicos buscan invertir en México: Sheinbaum

Más de 80 directores ejecutivos de empresas de Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia están interesados en ampliar su presencia en el mercado mexicano

  • 10
  • Marzo
    2026

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que empresarios de alto nivel provenientes de países nórdicos se encuentran en el país con el objetivo de analizar nuevas oportunidades de inversión.

Durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional, la mandataria señaló que los directivos han sostenido reuniones previas con integrantes del gabinete económico y que posteriormente participarán en un encuentro directo con ella.

“Tienen aquí algunos días, han estado reuniéndose con el Gabinete Económico y el día de hoy los va a recibir justo aquí en el Salón de Tesorería”, explicó Sheinbaum.

Sheinbaum indicó que se trata de empresarios destacados de Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia, interesados en ampliar su presencia en el mercado mexicano.

“Están interesados en invertir en México, son los principales empresarios de los países nórdicos… y va a ser un diálogo, están interesados en invertir en distintos temas”, agregó.

Más de 80 directivos visitan México para explorar negocios

La visita fue confirmada por la Secretaría de Relaciones Exteriores, que informó que más de 80 directores ejecutivos de empresas nórdicas realizan una gira de trabajo en la capital del país.

El grupo fue recibido por el canciller Juan Ramón de la Fuente, quien destacó que el objetivo es fortalecer la cooperación económica y abrir nuevas oportunidades de inversión.

De acuerdo con el funcionario, el comercio entre México y los países nórdicos supera los $5 mil millones de dólares anuales, además de que actualmente más de 500 empresas de esa región operan en territorio mexicano.

Cabe destacar que dichas compañías participan en sectores estratégicos como:

  • Telecomunicaciones
  • Manufactura avanzada
  • Ingeniería
  • Productos farmacéuticos
  • Energías renovables
  • Transporte
  • Tecnologías industriales

“La Secretaría de Relaciones Exteriores facilita el diálogo entre gobiernos y empresas para identificar oportunidades de inversión y promoción comercial”, señaló el canciller.

Dentro de la delegación empresarial se encuentran representantes de compañías internacionales como:

  • Ericsson
  • Nokia
  • Volvo
  • AstraZeneca

Las reuniones buscan identificar proyectos de inversión y ampliar la cooperación tecnológica e industrial con México.

Por otra parte, la delegación forma parte de una iniciativa anual impulsada por el Grupo Wallenberg, que reúne a empresas líderes de los países nórdicos para realizar visitas estratégicas a distintos mercados internacionales.

En 2026, México fue seleccionado como destino de esta misión empresarial, lo que representa la primera visita de este tipo que el grupo realiza al país.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

IMG_0778_49e46a4462
Continúan trabajos de recarpeteo en Saltillo con nueva maquinaria
Octavio_de_la_Torre_034c77b7ff
Comercio y servicios de frontera piden voz en revisión del T-MEC
EH_UNA_FOTO_2026_03_11_T171006_977_8cd8d63543
Bolsa mexicana sube 0.24 % y liga dos sesiones al alza
publicidad

Últimas Noticias

62a3dab0_9cab_4406_8aff_c54c139701a2_b606edc99a
Impulsan bienestar femenino con Feria en Saltillo
large_Captura_76c38e13dd_ed276e8abb
Padre de quinceañera viral debe 3.6 mdp al fisco de Tabasco
IMG_0778_49e46a4462
Continúan trabajos de recarpeteo en Saltillo con nueva maquinaria
publicidad

Más Vistas

captan_ataque_donde_muere_menor_apodaca_6160e9cb6b
Captan momento del ataque donde muere menor en Apodaca
inicia_proceso_tramite_becas_escuelas_particulares_9e40334e90
Arranca proceso de becas en escuelas particulares 2026-2027
fortalecen_conectividad_ruta_monterrey_mcallen_530985084f
Fortalecen conexión con Texas mediante ruta Monterrey-McAllen
publicidad
×