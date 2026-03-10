Busca Sheinbaum eliminar aranceles de EUA en revisión del T-MEC

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que el gobierno federal acudirá a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) con el objetivo de eliminar los aranceles que Estados Unidos ha impuesto a productos que cumplen con las reglas del acuerdo comercial.

Durante su conferencia matutina, la mandataria sostuvo que sectores como el automotriz, el acero y el aluminio no deberían enfrentar tarifas si cumplen con los criterios establecidos dentro del tratado.

“Nuestra posición es que si se cumplen las reglas del T-MEC no debería haber aranceles”, señaló.

Lee la nota completa: Revisión del T-MEC con EUA iniciará el 16 de marzo: Presidencia

Sheinbaum explicó que esta postura ha sido planteada tanto en conversaciones directas con el presidente estadounidense Donald Trump como en las mesas de trabajo entre funcionarios de ambos países.

De acuerdo con la jefa del Ejecutivo, el diálogo se mantiene activo a través de los equipos económicos de ambas naciones, incluyendo al titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard, así como autoridades estadounidenses responsables de comercio y finanzas.

Estados Unidos insiste en reglas de origen

Según explicó la mandataria, Washington ha puesto sobre la mesa dos puntos clave dentro de la revisión del tratado:

El cumplimiento de las reglas de origen

El fortalecimiento de las cadenas de suministro en América del Norte

Sheinbaum indicó que México coincide en ambos temas, particularmente en la necesidad de fortalecer la producción regional.

“Las reglas de origen significan que los productos fabricados en México contengan principalmente componentes producidos en la región. En eso estamos de acuerdo en esencia”, explicó.

Gobierno impulsa producción nacional de maíz

En otro frente vinculado al comercio con Estados Unidos, la presidenta informó que su administración mantiene mesas de trabajo con productores agrícolas para fortalecer la producción nacional de maíz.

El objetivo es enfrentar los efectos de los subsidios que el gobierno estadounidense otorga a su sector agropecuario, lo que genera competencia desigual para los agricultores mexicanos.

La titular del Poder Ejecutivo Federal, explicó que el gobierno federal trabaja con tres tipos de productores agrícolas, a quienes se aplican estrategias distintas según el tamaño de sus parcelas.

Pequeños productores: menos de cinco hectáreas, principalmente en el sur y sureste del país.

Productores medianos: con extensiones de hasta 20 o 30 hectáreas.

Grandes productores: con superficies superiores a 50 hectáreas.

Programas de apoyo para el campo

Para los pequeños agricultores, el gobierno mantiene programas de apoyo como Producción para el Bienestar y el esquema de fertilizantes gratuitos, además de impulsar proyectos para fortalecer la producción de maíz nativo.

También señaló que se busca generar mayor valor agregado en el campo, promoviendo la elaboración de productos derivados del maíz que permitan mejorar los ingresos de los productores.

