Dr. Dre entra a la lista de multimillonarios de Forbes

El legendario rapero y productor Dr. Dre fue incluido en la lista de multimillonarios de 2026 publicada por Forbes, consolidando su posición como una de las figuras más influyentes y exitosas del hip-hop.

De acuerdo con la revista especializada en finanzas, el músico, cuyo nombre real es Andre Romell Young, aparece empatado en el puesto 3332 del ranking mundial, con una fortuna estimada en 850 millones de dólares.

Aunque la cifra lo coloca entre las celebridades más ricas del mundo del entretenimiento, aún se encuentra ligeramente por debajo de los mil millones de dólares, la barrera que en términos financieros define oficialmente a un multimillonario.

El negocio que cambió su fortuna

El crecimiento de la riqueza de Dr. Dre se explica principalmente por su incursión en el mundo empresarial.

En 2014, el productor y el ejecutivo musical Jimmy Iovine vendieron la compañía de audífonos Beats Electronics a Apple por aproximadamente 3 mil millones de dólares, en lo que se convirtió en una de las adquisiciones más importantes de la industria musical y tecnológica.

Tras la operación, la marca se integró al ecosistema de servicios de la empresa, incluido Apple Music, consolidando el impacto comercial del proyecto.

En ese momento, Dre declaró públicamente que se había convertido en el “primer multimillonario del hip-hop”, aunque posteriormente la revista Forbes aclaró que su fortuna real se situaba por debajo de esa cifra.

Un lugar entre las celebridades más ricas

La lista de 2026 incluye a varias figuras del entretenimiento que han acumulado enormes fortunas a través de negocios fuera de la música.

Entre los músicos que sí superan ampliamente la barrera de los mil millones destacan Jay-Z, Rihanna, Beyoncé, Taylor Swift y Bruce Springsteen.

A nivel global, el ranking es encabezado nuevamente por el empresario tecnológico Elon Musk, cuya fortuna estimada supera los 800 mil millones de dólares, impulsada por el valor de empresas como Tesla y SpaceX.

Un pionero que cambió el hip-hop

Más allá de su fortuna, Dr. Dre es considerado uno de los productores más influyentes en la historia del hip-hop.

Nacido en 1965 en Compton, California, inició su carrera como DJ en clubes de Los Ángeles antes de convertirse en miembro fundador del grupo N.W.A, junto a artistas como Ice Cube y Eazy-E.

El grupo revolucionó el género con el álbum Straight Outta Compton (1988), considerado uno de los discos más influyentes del rap y pieza clave en la popularización del gangsta rap.

Tras abandonar N.W.A, Dre cofundó el sello Death Row Records y lanzó en 1992 el álbum The Chronic, que introdujo el estilo G-funk, caracterizado por ritmos pesados, sintetizadores y samples de funk.

El disco incluyó éxitos como Nuthin' but a 'G' Thang y consolidó el ascenso de Snoop Dogg, cuya carrera también fue impulsada por Dre.

Posteriormente fundó el sello Aftermath Entertainment, desde donde lanzó su álbum 2001 (1999), otro gran éxito que incluyó canciones como Still D.R.E. y Forgot About Dre.

Como productor y ejecutivo, Dre también ha sido clave en el descubrimiento y desarrollo de algunos de los artistas más importantes del hip-hop contemporáneo.

Entre ellos destacan Eminem, 50 Cent, The Game y Kendrick Lamar.

Gracias a esta combinación de talento musical, visión empresarial e influencia cultural, Dr. Dre se mantiene como una de las figuras más determinantes en la evolución del hip-hop y de la industria musical global.

