No ocupamos invitación a Cumbre Escudo de las Américas: Sheinbaum

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que su gobierno no considera necesario haber sido invitado a la Cumbre “Escudo de las Américas”, realizada el fin de semana en Miami, al señalar que México ya mantiene acuerdos de cooperación en seguridad con Estados Unidos.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria explicó que la relación bilateral en materia de seguridad se mantiene activa mediante reuniones periódicas entre autoridades de ambos países.

“No fuimos invitados, no necesitamos ser invitados porque nosotros tenemos ya un acuerdo con Estados Unidos”, afirmó.

La presidenta añadió que existe un entendimiento previo con Washington y que los trabajos conjuntos continúan a través de mesas de coordinación.

“Nosotros tenemos un entendimiento desde antes con Estados Unidos. Cada mes hay una reunión de ese grupo de trabajo, de los equipos para seguir avanzando”, señaló.

Cumbre buscó crear coalición militar contra cárteles

El encuentro denominado “Escudo de las Américas” se realizó en Miami, donde el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la creación de una coalición militar regional para combatir a los cárteles del narcotráfico.

Durante la reunión, el mandatario estadounidense aseguró que la iniciativa busca reforzar la lucha contra las organizaciones criminales en el continente.

“En este día histórico nos reunimos para anunciar una nueva coalición militar para erradicar los cárteles criminales que asolan nuestra región”, declaró Trump.

El mandatario republicano también prometió intensificar las operaciones contra el narcotráfico, incluso con mayor fuerza que las campañas recientes contra embarcaciones utilizadas para el tráfico de drogas en el Caribe.

Presidentes latinoamericanos de derecha participaron

En la cumbre participaron doce mandatarios latinoamericanos, en su mayoría identificados con gobiernos de derecha.

Entre los asistentes estuvieron:

Javier Milei, de Argentina

Rodrigo Chaves Robles

Luis Abinader

Daniel Noboa

Nayib Bukele

Irfaan Ali

José Raúl Mulino

Santiago Peña

Kamla Persad-Bissessar

También participaron representantes de Bolivia y Honduras.

Países con gobiernos considerados progresistas, como México, Brasil o Colombia, no estuvieron presentes en el encuentro.

Durante el evento, Trump también generó polémica al referirse al idioma español frente a los líderes latinoamericanos.

El mandatario estadounidense comentó que no planea aprender el idioma, aunque reconoció que su secretario de Estado, Marco Rubio, tiene ventaja al ser de origen cubano.

“No voy a aprender su maldito idioma. No tengo tiempo”, expresó el presidente estadounidense durante su intervención.

El republicano añadió que prefiere apoyarse en intérpretes para sus reuniones internacionales y aseguró que una buena traducción es clave para cualquier negociación diplomática.

Mientras tanto, el gobierno mexicano reiteró que mantiene canales de coordinación con Estados Unidos en materia de seguridad y que continuará trabajando de manera bilateral en ese ámbito.

