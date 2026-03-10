Van 1,009 mexicanos evacuados de Medio Oriente: Presidencia

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que 1,009 mexicanos han salido de Medio Oriente en medio de la escalada del conflicto bélico en la región, en el que participan Estados Unidos e Israel contra Irán.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria explicó que la mayoría de los connacionales ha abandonado la zona mediante traslados terrestres hacia países cercanos, donde ya es posible tomar vuelos comerciales con destino a México.

“Son mil nueve mexicanas y mexicanos que se transportan por tierra y ahí donde ya hay vuelos ya son repatriados. Turquía es uno de los países en donde hay vuelos y pueden regresar a México”, señaló.

Turquía y otros países sirven como punto de salida

El gobierno federal detalló que varios mexicanos han logrado salir hacia naciones donde el espacio aéreo se mantiene abierto, lo que permite organizar su retorno al país.

Uno de los principales puntos de salida ha sido Turquía, desde donde los connacionales han podido abordar vuelos comerciales para regresar a territorio mexicano.

Las autoridades señalaron que la evacuación se realiza conforme se restablecen parcialmente las rutas aéreas en la región.

México descarta llegada de refugiados iraníes

Durante la conferencia, Sheinbaum también descartó que hasta el momento personas de otras nacionalidades, particularmente de Irán, estén llegando a México como refugiados a causa del conflicto.

“Más allá de ciudadanos mexicanos, no”, respondió.

Cancillería mantiene alerta en embajadas

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó previamente que algunos países de Medio Oriente han comenzado a reabrir de manera gradual sus espacios aéreos, lo que permitió la reanudación parcial de vuelos comerciales, aunque varios aeropuertos continúan operando con restricciones.

Como parte de las medidas de protección consular, la dependencia indicó que la Embajada de México en Irán operará temporalmente desde Azerbaiyán, con el respaldo de la representación diplomática mexicana en Bakú.

La cancillería aseguró que las representaciones diplomáticas mexicanas en la región permanecen en alerta permanente, en contacto con autoridades locales y con la comunidad mexicana.

“El resto de nuestras embajadas en la región siguen funcionando en alerta permanente para ofrecer la asistencia requerida, sobre todo a quienes desean salir”, indicó la dependencia en un mensaje difundido en redes sociales.

Por su parte las autoridades mexicanas señalaron que hasta el momento no se reportan connacionales lesionados a causa de la situación de seguridad en la región.

El gobierno reiteró además la recomendación de evitar viajes a Medio Oriente mientras continúe el conflicto armado y las condiciones de riesgo.

