Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
1009_mexicanos_evacuados_medio_oriente_06bef38749
Nacional

Van 1,009 mexicanos evacuados de Medio Oriente: Presidencia

Claudia Sheinbaum informó que 1,009 mexicanos han salido de Medio Oriente ante el conflicto en la región. Los connacionales fueron trasladados por tierra

  • 10
  • Marzo
    2026

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que 1,009 mexicanos han salido de Medio Oriente en medio de la escalada del conflicto bélico en la región, en el que participan Estados Unidos e Israel contra Irán.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria explicó que la mayoría de los connacionales ha abandonado la zona mediante traslados terrestres hacia países cercanos, donde ya es posible tomar vuelos comerciales con destino a México.

“Son mil nueve mexicanas y mexicanos que se transportan por tierra y ahí donde ya hay vuelos ya son repatriados. Turquía es uno de los países en donde hay vuelos y pueden regresar a México”, señaló.

Turquía y otros países sirven como punto de salida

El gobierno federal detalló que varios mexicanos han logrado salir hacia naciones donde el espacio aéreo se mantiene abierto, lo que permite organizar su retorno al país.

Uno de los principales puntos de salida ha sido Turquía, desde donde los connacionales han podido abordar vuelos comerciales para regresar a territorio mexicano.

Las autoridades señalaron que la evacuación se realiza conforme se restablecen parcialmente las rutas aéreas en la región.

México descarta llegada de refugiados iraníes

Durante la conferencia, Sheinbaum también descartó que hasta el momento personas de otras nacionalidades, particularmente de Irán, estén llegando a México como refugiados a causa del conflicto.

“Más allá de ciudadanos mexicanos, no”, respondió.

Cancillería mantiene alerta en embajadas

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó previamente que algunos países de Medio Oriente han comenzado a reabrir de manera gradual sus espacios aéreos, lo que permitió la reanudación parcial de vuelos comerciales, aunque varios aeropuertos continúan operando con restricciones.

Como parte de las medidas de protección consular, la dependencia indicó que la Embajada de México en Irán operará temporalmente desde Azerbaiyán, con el respaldo de la representación diplomática mexicana en Bakú.

La cancillería aseguró que las representaciones diplomáticas mexicanas en la región permanecen en alerta permanente, en contacto con autoridades locales y con la comunidad mexicana.

“El resto de nuestras embajadas en la región siguen funcionando en alerta permanente para ofrecer la asistencia requerida, sobre todo a quienes desean salir”, indicó la dependencia en un mensaje difundido en redes sociales.

Por su parte las autoridades mexicanas señalaron que hasta el momento no se reportan connacionales lesionados a causa de la situación de seguridad en la región.

El gobierno reiteró además la recomendación de evitar viajes a Medio Oriente mientras continúe el conflicto armado y las condiciones de riesgo.

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2026_03_11_T171006_977_8cd8d63543
Bolsa mexicana sube 0.24 % y liga dos sesiones al alza
HDJ_1dtq_Xg_A_Akb_Zu_72ed0ac1b2
Gasolina se mantendrá por debajo de $24 por seis meses: Sheinbaum
desecha_reforma_electoral_3647212bb2
Desecha Cámara de Diputados iniciativa de reforma electoral
publicidad

Últimas Noticias

62a3dab0_9cab_4406_8aff_c54c139701a2_b606edc99a
Impulsan bienestar femenino con Feria en Saltillo
large_Captura_76c38e13dd_ed276e8abb
Padre de quinceañera viral debe 3.6 mdp al fisco de Tabasco
IMG_0778_49e46a4462
Continúan trabajos de recarpeteo en Saltillo con nueva maquinaria
publicidad

Más Vistas

captan_ataque_donde_muere_menor_apodaca_6160e9cb6b
Captan momento del ataque donde muere menor en Apodaca
inicia_proceso_tramite_becas_escuelas_particulares_9e40334e90
Arranca proceso de becas en escuelas particulares 2026-2027
fortalecen_conectividad_ruta_monterrey_mcallen_530985084f
Fortalecen conexión con Texas mediante ruta Monterrey-McAllen
publicidad
×