En México gobierna el pueblo, responde Sheinbaum a Donald Trump

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que en México “gobierna el pueblo”, en respuesta a declaraciones del mandatario estadounidense Donald Trump, quien sostuvo que los cárteles dirigen el país.

Durante la inauguración de un Centro Libre para Mujeres en el municipio de Ixtlán del Río, en Nayarit, la mandataria cuestionó esas afirmaciones ante habitantes reunidos en el evento.

“¿Quién gobierna México? Porque luego andan diciendo que otros gobiernan México, ¿no? En México gobierna el pueblo, pero también gobernamos las mujeres”, expresó.

Sheinbaum subrayó que su llegada a la Presidencia implica una doble responsabilidad: dar continuidad al proyecto político iniciado en 2018 por Andrés Manuel López Obrador y demostrar la capacidad de las mujeres para encabezar el gobierno.

“Representamos un proyecto de nación. Llegar después del presidente Andrés Manuel López Obrador para darle continuidad es una enorme responsabilidad. La honestidad da resultados, el amor al pueblo da resultados y trabajar con la gente da resultados”, señaló.

La mandataria también destacó que su administración impulsa la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, y recordó que la Constitución reconoce ahora el derecho a la igualdad salarial y a una vida libre de violencia.

En el acto estuvo acompañada por el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, quien expresó su respaldo a la jefa del Ejecutivo federal y afirmó que en el estado defenderán su gobierno.

“Nosotros defenderemos a la presidenta cueste lo que cueste”, declaró.

Por su parte, la titular de la Secretaría de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, informó que en la entidad operan actualmente 17 Centros Libre y que en abril se abrirán tres más, con lo que se contará con uno en cada municipio de Nayarit. Detalló que el gobierno federal destina 24 millones de pesos para su instalación y la promoción de los derechos de las mujeres.

Más tarde, Sheinbaum encabezará un acto relacionado con el programa Pensión Mujeres Bienestar en el municipio de Santa María del Río.

Antes del inicio del evento, la presidenta sufrió una leve lesión en un ojo cuando algunos asistentes se acercaron a saludarla e intentaron entregarle documentos. El incidente no pasó a mayores.

“Me picaron el ojo sin querer, fue eso”, comentó.

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